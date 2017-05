Hotelmarkt Nordrhein-Westfalen: Intercity öffnet in Duisburg

03.05.2017 Top hotel

Im Zentrum der Stadt hat am 1. Mai das neu errichtete IntercityHotel Duisburg eröffnet. Das Hotel der gehobenen Mittelklasse bietet auf sechs Etagen insgesamt 176 Zimmer für Geschäfts- und Freizeitsreisende. Für das Innendesign zeichnet der Mailänder Architekt Matteo Thun verantwortlich.

Das Haus verfügt über 95 Business- und 79 Business Plus- sowie zwei behindertengerechte Zimmer, sie alle sind mit schalldichten Fenstern, Klimaanlage sowie einem Safe ausgestattet. Dazu gibt es kostenfreies WLAN sowie Sky-TV.

Für Tagungen und Meetings bietet das neue Haus vier teilweise kombinierbare Veranstaltungsräume mit Platz für bis zu 200 Personen. Das gastronomische Angebot im jüngsten Intercity umfasst eine BistroLounge, eine Bar sowie ein Restaurant mit regionalen und nationalen Speisen. Das Frühstück ist inbegriffen, ebenso wie auch das FreeCityTicket, so können die Gäste mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die Stadt erkunden.

Das IntercityHotel sei aber nicht nur für Besucher der Stadt Duisburg interessant, findet Joachim Marusczyk, Geschäftsführer der IntercityHotel GmbH. „Auch die Messen in Essen und Düsseldorf sowie der Flughafen Düsseldorf sind durch die Lage direkt am Duisburger Hauptbahnhof in kurzer Zeit erreichbar.“

Das Hotel wird im Rahmen eines Pachtvertrages von der IntercityHotel GmbH betrieben. Die Immobilie wurde von der Hamburger B&L-Gruppe realisiert. Für den Entwurf des Gebäudes zeichnen die Architekturbüros Reichel + Stauth aus Braunschweig sowie php prasch buken und partner aus Hamburg verantwortlich. Generalunternehmer ist die W. Markgraf GmbH & Co. KG aus Bayreuth.