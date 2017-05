03.05.2017 Top hotel

Das Portfolio der Leading Hotels of the World wächst auf 375 Luxushotels. Neu im Verbund sind unter anderem Betriebe aus Tansania, Brasilien und Mexiko.

Sun Gardens Dubrovnik (Kroatien), Le K2 Altitude, Courchevel (Frankreich), Hotel Camiral at PGA Catalunya Resort, Caldes de Malavella (Spanien), Thanda Island, Shungimbili Island, (Tansania), Soori Bali, Kerambitan (Indonesien), Alvear Icon Hotel & Residences, Buenos Aires (Argentinien), UNICO 20°87°, Riviera Maya (Mexiko) und Palácio Tangará, São Paulo (Brasilien) heißen die neuen Mitgliedsbetriebe der Kooperation.

"Und unsere acht neuen Mitglieder werden mit einer Reihe von außergewöhnlichen Reiseerlebnissen das globale Angebot unserer Kollektion weiter aufwerten", sagt Deniz Omurgonulsen, Vice President, Membership, The Leading Hotels of the World. Ähnlich sieht es auch Asseghid Dinberu, Senior Director Germany, Austria, Switzerland & Central Eastern Europe, aus dem LHW-Regionalbüro in Frankfurt: „Der Reiz der Angebote unserer Mitglieder liegt in ihrem lokalen Bezug, um unseren Gästen möglichst tiefe Einblicke in den Charakter einer Destination zu geben, sei es über Speiseangebote oder über regionaltypische Aktivitäten auf höchstem Niveau.“