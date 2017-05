Motel One: Erfolgreicher Jahresstart und Entwicklung smarter Services

02.05.2017 Top hotel

Mit einer 71-prozentigen Auslastung und einem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent gestiegenen Umsatz ist Motel One ins neue Jahr gestartet. Um die Führungsposition im Budget-Segment künftig weiter ausbauen zu können, sind derzeit zahlreiche smarte Services in Vorbereitung, wie Ursula Schelle-Müller, Leiterin Marketing & Design, im Top hotel-Interview bekanntgab.

Der erzielte Umsatz konnte zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf 82 Millionen Euro bei einer durchschnittlichen Auslastung von 71 (Vj. 64) Prozent gesteigert werden. Dies ist neben der saisonalen Verschiebung des Osterfestes in den April auch auf die gute Entwicklung der in 2016 neu eröffneten Standorte zurückzuführen. Aktuell umfasst die Motel One Group 56 Hotels mit 15.165 Zimmern.

Mit dem Motel One Berlin-Upper West eröffnete die Motel One Group den neunten Standort in der Hauptstadt (Top hotele berichtete). Das Design des neuen Hauses steht unter dem Motto „Cinema“ aufgrund der Nähe zum Kino Zoopalast. Highlight des neuen Hauses in der City West ist die One Lounge in der 10. Etage mit Dachterrasse und Blick über Berlin.

Um die Marktführerschaft im Budgetsegment weiter zu stärken, wird die Gruppe in Kürze neue digitale Services – abgewickelt über die eigene App – in die Customer Journey integrieren. An welchen weiteren Projekten Motel One derzeit arbeitet und wie es um das New York-Projekt bestellt ist, darüber gab Ursula Schelle-Müller, Leiterin Marketing & Design, im ausführlichen Interview Auskunft, das Sie in der Mai-Ausgabe von Top hotel finden.