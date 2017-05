Urteil: Frau verklagt Hotel nach Affäre – und scheitert

02.05.2017 Top hotel

Ein Hotel ist nicht verpflichtet, Namen seiner Gäste herauszugeben, auch wenn es um eine mögliche Vaterschaft und daraus folgende Unterhaltsansprüche geht. Das hat das Amtsgericht München in einem mit der Überschrift „Väterroulette“ veröffentlichtem Urteil entschieden und die Klage einer Mutter aus Halle/Saale abgewiesen.

Hintergrund: Die Klägerin mietete sich im Juni 2010 in ein Hotelzimmer in der zweiten Etage ein und verbrachte dort vier Tage mit einem männlichen Begleiter. Rund neun Monate später brachte sie einen Jungen zur Welt. Der Vater könnte nach Ansicht der Frau offenbar jener Mann gewesen sein, der sich ihr als Michel vorgestellt hat – mehr weiß die Frau nicht über ihn. Um Unterhaltsansprüche geltend zu machen, forderte die Frau daher von dem Hotel die Anschrift und den vollständigen Namen des Mannes. Dieses weigerte sich jedoch, denn man vertritt die Ansicht, dass kein Anspruch auf die Weitergabe der persönlichen Daten der Gäste besteht. In dem fraglichen Zeitraum wären außerdem insgesamt vier männliche Personen mit dem Vornamen Michael in dem Hotel zu Gast gewesen.

Die Klägerin erhob daraufhin gegen die Hotelleitung Klage am Amtsgericht München auf Auskunftserteilung. Die zuständige Richterin wies diese jedoch ab. In dem Urteil, das das Amtsgericht unter der Überschrift „Väterroulette“ veröffentlichte, entschied das Gericht, dass das Recht der betroffenen Männer auf informationelle Selbstbestimmung und auf den eigenen Schutz der Ehe und Familie die Rechte der Klägerin überwiege. Die betroffenen Männer hätten das Recht auf Achtung der Privat- und Intimsphäre.

Da die Frau nicht in der Lage sei, ihren Michael näher zu beschreiben, bestehe die Gefahr, dass die Datenauskunft „ins Blaue hinein erfolgen würde“, so das Gericht. „Allein der Vorname, wobei sich die Klägerin nicht sicher ist, ob es sich um den einzigen Vornamen handelt, und die Etagenzahl sind für die erforderliche Eingrenzung nicht ausreichend. Auch ist nicht mit Sicherheit feststellbar, ob es sich bei dem Namen auch tatsächlich um den richtigen Namen des Betroffenen handelt“.“