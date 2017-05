Neueröffnung: 4MOODS setzt auf „Selfness“

02.05.2017 Top hotel

Entschleunigung und Wohlbefinden verspricht das 4MOODS der Libertas Gruppe. Das Vier-Sterne-Suites & Spa Hotel im bayrischen Bad Griesbach will ab dem 1. Juni als „Oase der Ruhe“ Gästen ab 16 Jahren Wellness- und Fitnessprogramme sowie kulinarische Genüsse aus dem Rottal bieten. Dabei baut das Themenhotel auf sein Konzept rund um „Selfness“.

Der erfahrene Hotelier und Branchenquerdenker Manfred Brennfleck zeigt auch beim neuen Libertas-Hotel seine innovativen Ideen. Zeit zu zweit oder für sich haben – darauf setzt das neue „Selfness“-Hotel. Alles ist auf Erholung ausgerichtet und so gibt es auf 600 Quadratmetern eine Wellness-, Fitness- und Saunawelt mit Pools, Sportprogrammen und Massage. Für Paare gibt es eine hoteleigene Floating-Anlage. Ein weiteres Highlight ist das eigens für das 4MOODS zusammengestellte Workout von YouTube-Star Corinna Frey, welches über den In-Room TV-Kanal zu empfangen ist.

Der Name 4MOODS hat seinen Ursprung in den vier Jahreszeiten. Jede Gästeetage des Hotels ist einer Jahreszeit gewidmet, so dass der Gast die Wahl zwischen vier individuellen Farb- und Stimmungswelten hat. Jedes der 83 Zimmer ist unter anderem mit einem Original-Boxspringbett, großem Kleiderschrank, gemütlicher Sitzecke, 40-Zoll-Flachbildschirm und kostenfreiem W-Lan ausgestattet. Die 47 Suiten bieten darüber hinaus unter anderem einen begehbaren Kleiderschrank und ein besonders breites Bett.

Eingebettet ist das neue Haus in die idyllische Umgebung des Rottals, unweit vom Zentrum des Luftkurorts Bad Griesbach. Hoteldirektorin Sabina von Csiszer betont: „Ob Walken, Wandern oder Golfen: Unsere Gäste können sich jetzt schon auf die Natur des Rottals freuen.“ Zum gesunden Genuss gehört im 4MOODS eine ausgewogene und nährstoffreiche Fitnessküche. Beim Frühstücksbüffet gibt es frisch gepresste Säfte, Smoothies, hausgemachte Marmeladen, eigene Müslikreationen sowie Brot-, Wurst und -Käsespezialitäten aus der Region.

Das 4MOODS eröffnet am 1. Juni. Die Libertas Gruppe umfasst damit neun Hotels an acht Standorten in Deutschland und Österreich.