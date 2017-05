Arthotel ANA: Münchens neue Diva

28.04.2017 Top hotel

Die Arthotel ANA Kollektion, die Marke der GS Star in Augsburg, wächst weiter: Mit dem zentral gelegenen Arthotel ANA Diva hat jetzt das zweite Haus der stylischen Marke in München eröffnet. In zarten Farben und mit filigranen Formen ist das 79-Zimmer-Haus im Art Déco-Stil gehalten – und bietet dabei modernste Technik.

Das ANA Diva befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße im Zentrum Münchens. Läden, Restaurants und das Volkstheater sind fußläufig erreichbar, ebenso wie U-Bahnstation. In den 79 komfortabel ausgestatteten Zimmern treffen Tradition auf High-Tech und Design. Jeder Raum ist mit einer individuell regelbarer Klimaanlage, Smart-TV, einem eigenen Hot-Spot sowie einem Entertainment-Center ausgestattet. Hochwertige Teppichböden, King-Size-Betten, ein trendiger Peacock-Chair sowie eine eleganter Konsolentisch ergänzen die Ausstattung. Die modernen Bäder sind komfortabel eingerichtet und verfügen über eine Designer-Walk-in-Dusche.

Außerdem sehr praktisch: Gäste können mit der App „Hotelbird“ bereits aus der Ferne einchecken und – wenn erwünscht – schlüssellos in ihre Zimmer gelangen. Zudem bietet das Budgethotel ein Frühstücksbuffet sowie den ganzen Tag über Kaffeespezialitäten aus dem Münchner Traditionshaus Dallmayr. Der hoteleigene Mini-Shop ist rund um die Uhr geöffnet.