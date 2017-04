Coolster Tagungsraum 2017: Das Zwischenergebnis zum aktuellen Voting

28.04.2017 Top hotel

Seit vergangener Woche suchen Meintophotel und Top hotel den "Coolsten Tagungsraum 2017" – mit überwältigendem Erfolg. Nun ist es an der Zeit für ein Zwischenergebnis: Aktuell liegen das Innside Frankfurt Ostend, das Freizeit In Göttingen und das friends Düsseldorf Downtown auf den ersten drei Plätzen. Entschieden ist aber noch gar nichts, dafür liegen alle Hotels noch viel zu dicht beieinander. Und das Voting läuft noch bis zum 17. Mai!

Kreativ – individuell – außergewöhnlich – einfach anders! Meintophotel sucht erstmalig den COOLSTEN TAGUNGSRAUM. Klicken Sie sich zum Voting uns lassen Sie sich überraschen, was in puncto Tagung so alles möglich ist.



Die Teilnahme war überwältigend: Mehr als 70 Hotels haben sich um den brandneuen Award beworben. Die Redaktionen von Top hotel und meintophotel.de haben die 15 „coolsten“ Locations ausgewählt. Unter den 15 Finalisten können die User bis 17. Mai 2017 Ihre Favoriten bewerten. Einmal wöchentlich wird der aktuelle Zwischenstand online gestellt.

Alle 15 coolen Tagungsräume werden zudem am 4. Mai 2017 auf dem Top hotel Day auf Schloss Hohenkammer präsentiert. Machen Sie mit und voten Sie für den COOLSTEN TAGUNGSRAUM 2017!