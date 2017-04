Buchtipp: Zukunftsfähig mit den Digital Natives

28.04.2017 Top hotel

Wie Unternehmen zukunftsfit werden? Mithilfe der Digital Natives, sagen Anne M. Schüller und Alex T. Steffen. Wie genau die digitale Transformation in die richtige Richtung geht, erklären die beiden Autoren in ihrem jüngst erschienenen Buch „Fit für die Next Economy“.

Die Millenials definieren die Zukunft – Unternehmen müssen sich also fit und attraktiv machen für die Arbeits-, Kauf- und Lebenswelt dieser Generation. Die Unternehmen können das schaffen, indem sie sich genau von diesen Digital Natives helfen lassen.

In „Fit für die Next Economy – Zukunftsfähig mit den Digital Natives“ erläutert zunächst der Jungunternehmensberater Alex T. Steffen, Jahrgang 1990, wie die Millennials ticken, wie sie arbeiten und welches Umfeld sie brauchen, um auf hohem Niveau produktiv zu sein. Was etablierte Unternehmen daraus lernen können, wie man die notwendigen Transformationsprozesse in Angriff nimmt und wie der Weg in die Next Economy zügig gelingt, übersetzt und verdeutlicht Anne M. Schüller. Die Managementdenkerin, preisgekrönte Bestsellerautorin und Business-Coach sieht sich hier als Brückenbauerin zwischen Alt und Jung.

Praxisnah zeigt das Autorenduo eine Vielzahl von Mitteln und Möglichkeiten, wie man sein Geschäftsmodell zukunftsfit macht, wie man Arbeitsweisen und Führungsmethoden modernisiert, wie man die High Potentials der jungen Generation zur aktiven Mitarbeit gewinnt und das ganze Unternehmen kundenfreundlicher gestaltet.

Anne M. Schüller, Alex T. Steffen: Fit für die Next Economy

Zukunftsfähig mit den Digital Natives

272 Seiten, gebunden

ISBN: 978-3527509119

€ 19,99 (D)

Wiley Verlag 2017