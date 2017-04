TrustYou Award of Excellence: Landhotel Haus Waldeck ist bestes Hotel in Bayern

TrustYou Award of Excellence

28.04.2017 Top hotel

Das bestbewertete Hotel Bayerns liegt im Herzen des Bayerischen Waldes. Die Gäste waren im vergangenen Jahr begeistert vom Landhotel Haus Waldeck und dem Konzept der Familie Koch – das ist auch der größten weltweit Feedback-Plattform TrustYou nicht entgangen: 98 von 100 möglichen Punkten erhielt das Hotel nach einer detaillierten Analyse aller Bewertungen und wurde daher mit dem 2017 TrustYou Award of Excellence ausgezeichnet.

Im Auftrag des Dehoga Bayern erstellte TrustYou ein Ranking der Gästebewertungen für den gesamten Freistaat. Dazu wurden die gesamten Bewertungen aus dem vergangenen Jahr herangezogen. TrustYou hat deren Höhe und Textinhalt aus verschiedenen Internetbereichen analysiert und zusammengefasst. Dabei greift die Feedback-Plattform unter anderem auf Facebook oder HolidayCheck zurück und erstellt am Ende ein Gesamtranking.

Obwohl oder gerade weil es ein ausgewiesenes Hundehotel ist, schnitt das Landhotel Haus Waldeck in Philippsreut im Vergleich am Besten ab. Seit 35 Jahren ist das Haus im Familienbesitz, es wurde immer wieder erweitert und umfasst heute 16 Zimmer und 13 Suiten – alle hundefreundlich. Für die Vierbeiner gibt es einen eingezäunten Agility-Platz, eine Auslaufwiese und sogar Wellnessangebote.

Karin und Christian Koch haben für ihr Drei-Sterne-Haus bereits mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten „Da diese Auszeichnung aber von unserem Dachverband Dehoga in Auftrag gegeben wurde und es 2016 kein Hotel in Bayern gab, das besser bewertet wurde, hat der Award of Excellence einen besonders hohen Stellenwert für uns“, freut sich Christian Koch.