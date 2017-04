Skytrax-Ranking: Deutsche Hilton-Häuser unter besten Airporthotels weltweit

28.04.2017 Thomas Starost

Unter den zehn besten Airporthotels weltweit finden sich gleich zwei deutsche Hotels in dem begehrten Ranking wieder: das Hilton Airport München und das Hilton Airport Frankfurt. Die GMs Dagmar Mühle und Charles Muller sind entsprechend stolz auf ihre Häuser bzw. die jeweiligen Teams.

Normalerweise beurteilt die renommierte englische Firma „Skytrax“ die besten Airlines und Airports der Welt. Sie befragt dazu Hunderttausende Business – und Urlaubsreisende in der ganzen Welt und wertet die Umfrage-Ergebnisse jährlich aus. Die Auszeichnungen gelten als eine Art „Oscar“ der Branche und weltweit als ein Ritterschlag in Sachen Service, Qualität und Komfort. Wer einen dieser Preise bekommt, kann sich also glücklich schätzen, denn hier beurteilen Gäste und Reisende nach ihren ureigenen Erfahrungswerten.

Unter den zehn besten Airporthotels weltweit finden sich gleich zwei deutsche Hotels in dem begehrten Ranking wieder: das Hilton Airporthotel München auf Platz vier und das Hilton Airporthotel Frankfurt auf Platz neun. Bestes Airporthotel weltweit ist das Crowne Plaza am Chiangi Airport in Singapur, der auch zum besten Flughafen gewählt wurde.

Noch besser fällt die Hotel – Beurteilung von Skytrax in der Kategorie „Bestes Airporthotel in Europa“ aus. Hier rangieren das Hilton Airport München auf Platz eins und das Frankfurter Haus auf Platz zwei, gefolgt vom NH Hotel Wien Airport, dem Sofitel London Heathrow und dem Hilton Schihol Airport .

Verständlich deshalb auch die große Freude bei Mitarbeitern und Führungskräften der beiden deutschen Hilton-Hotels am Münchner und Frankfurter Flughafen. Dagmar Mühle, General Managerin des Airport Hilton München betont, dass die Auszeichnung sie unglaublich stolz mache, da die Umfrageergebnisse auf eine unglaublich breite Basis zurück gehen und hier reale Passagiere und Gäste ihre Meinung abgeben. „Wir erhalten den Preis als bestes Airport Hotel in Europa jetzt zum dritten Mal in Folge und ich denke, das spricht allein schon für sich“.

Ähnlich begeistert zeigt sich Charles Muller, der engagierte Holländer, der das raumschiffähnliche Hilton am Frankfurt Flughafen schon seit der Eröffnung mit dem ihm eigenen Enthusiasmus als General Manager leitet: „Diese Befragung von Skytrax erfolgt ja seit über 25 Jahren bei Gästen weltweit und ich denke, es ist eine herausragende Leistung einer Hotelkette, mit gleich zwei Hotels in dieser Liste der „Top-Ten-Weltweit“ erscheinen. Das zeichnet auch ein einzigartiges Spiegelbild von unserem Service und unseren Mitarbeitern“.