Hotelmarkt Hamburg: Hotellerie verdient gut am Hafengeburtstag

28.04.2017 Mathias Hansen

Die durchschnittlichen Raten in Hamburg befinden sich während des 828. Hafengeburtstages vom 5. bis 7. Mai um 53 Prozent über dem Hotelpreisniveau der Hansestadt im Mai. In hafennahen Unterkünften zahlen Gäste in der Spitze einen Aufschlag von 133 Prozent. Das berichtet Check24.

Eine Übernachtung im Doppelzimmer kostet im Hotel mit dem stärksten Preisanstieg während des Hafenfests 296 Euro, am darauffolgenden Wochenende nur 127 Euro. Während der Feierlichkeiten übernachten Besucher in der günstigsten Unterkunft nach ausgewählten Kriterien für 184 Euro.

Eine Woche später zahlen Hotelgäste in der preiswertesten Unterkunft für ein vergleichbares Zimmer 110 Euro und erhalten darüber hinaus das Frühstück inklusive.

Quelle: Check24