Berufsbekleidung: Wenn das Hotel zum Laufsteg wird

27.04.2017 Top hotel

Mit der aufwendigen Renovierung des Hotels Breidenbacher Hof im vergangenen Jahr wurden auch die Mitarbeiter neu eingekleidet – nach den Entwürfen des Modedesigners Thomas Rath.

Das traditionsreiche Luxushotel gilt als eines der besten Häuser Düsseldorfs. Internationale Größen zählen zu den Gästen – und zu den Mitarbeitern: Udo Lindenberg arbeitete im Hotel einst als Liftboy. Auch in der Bekleidung der Mitarbeiter sollte der besondere Spirit des Hauses, der hohe Designanspruch und die außerordentliche Servicequalität zum Ausdruck kommen. Den Auftrag, die Service-Uniformen neu zu gestalten, erhielt der Düsseldorfer Designer Thomas Rath.

Der gewünschte zeitlose Uniform-Look wird durch eine gedeckte Farbwelt sowie klassische Stilelemente erzielt. Markant sind die für Rath typischen »Dots«: Die Tupfen zeigen sich sowohl in den knielangen Kleidern als auch teilweise am Rücken der Westen und in den Fliegen. Als weiteres Stilmittel hat Rath einen Rundhalskragen sowie – ebenfalls getupfte – Ärmelhalter integriert. Die Uniform der »Capella Bar« ist insgesamt etwas klassischer gehalten und die Weste mit messingfarbenen Knöpfen versehen. Aufgelockert wird der Style durch weiße Sneaker. »Das Entwerfen von Arbeitskleidung ist eine spannende Aufgabe. Es geht vor allem darum, bei allen Ideen zu Design, Farbe und Schnitt, nie den höchsten Tragekomfort der Mitarbeiter aus dem Auge zu verlieren«, resümiert Thomas Rath nach der Ferstigstellung seiner ersten Corporate Fashion Kollektion. Für die Realisierung wurde das Unternehmen mb-design mit ins Boot geholt, das neben der Schnittfertigung die Musterpräsentation, das Fitting und die Produktion der Kleidung übernahm.

Cyrus Heydarian, General Manager des Breidenbacher Hof, freut sich über die Zusammenarbeit mit dem Designer: »Thomas Rath ist ein langjähriger Freund des Hauses. Er kennt unsere Philosophie, unsere Gäste und unsere Mitarbeiter sowie unseren Zeitgeist. Zentrales Ziel ist, dass sich die Mitarbeiter in ihren ausgesuchten Kleidern nicht nur rundum wohl fühlen, sondern selbstbewusster zum Erfolg des Unternehmens beitragen.«