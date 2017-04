EHI-Studie: Wie zahlen Kunden online am liebsten?

27.04.2017 Top hotel

Nach wie vor zahlen deutsche Kunden ihre Onlinekäufe am liebsten erst nach Erhalt der Ware. Die meisten Händler stellen sich darauf ein, auch wenn sie an erster Stelle die Zahlung per E-Wallet oder Kreditkarte anbieten. Der Kauf auf Rechnung baut damit seine Spitzenposition als umsatzstärkste Zahlungsart im E-Commerce weiter aus. Die Lastschrift liegt an Platz zwei vor Paypal. Die Marktanteile der Kreditkarte bleiben konstant, so die Ergebnisse der diesjährigen EHI-Studie „Online-Payment 2017“.

Bereits zum sechsten Mal durchgeführt, ermittelt die Studie den Status quo des Marktes für Zahlungsarten im deutschen E-Commerce für physische Güter. Erscheinen wird die Studie des EHI Retail Institutes am 19. Juni. Sie liefert Informationen, Daten und Stimmungsbilder zu Themengebieten wie Zahlungsarten, paydirekt, KPIs (Anzahl und Art der überwachten Payment-Kennzahlen), Checkout, Payment-Steuerung und Payment-Dienstleister.

Auch mit sogenannten Hot Topics der Onlinekäufe befasst sich die Studie und nimmt Themen wie Starke Authentifizierung (2FA), 3D-Secure (3DS) oder Instant Payments unter die Lupe. Payment- Trends sind dabei ebenso ein Thema wie Risikomanagement, Omnichannel-Payment, Express-Checkout, Cross-Boarder-Payment, Zahlungsmix, PSD2, Instant Payments, Voice Commerce oder Blockchain.

Die Studie beinhaltet Daten von 106 Onlinehändlern unterschiedlicher Branchen und Umsatzgrößen. Davon flossen Angaben von Händlern mit einem Gesamtbruttoumsatz in Höhe von 17,6 Milliarden Euro in die Berechnung der Marktanteile der Zahlungsarten ein. 64 Händler beteiligten sich an der qualitativen Befragung. Die Studie kann bereits jetzt vorbestellt werden. Alle Käufer erhalten vorab die Präsentation der Kernergebnisse vom EHI-Kartenkongress. Für EHI-Mitglieder ist der Download der vorab Präsentation kostenfrei möglich. Informationen unter: www.ehi.org.