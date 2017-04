Hygienebarometer: Dehoga Niedersachsen wehrt sich gegen Einführung

26.04.2017 Top hotel

Das Verbraucherschutzministerium in Niedersachsen hat die Einführung des umstrittenen Hygienebarometers noch für 2017 angekündigt. Die Städte Hannover und Braunschweig starten jetzt bereits das Pilotprojekt, bei dem Betriebe vorerst auf freiwilliger Basis ihr Hygienebarometer veröffentlichen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverbandes Niedersachsen allerdings kritisiert die Einführung und findet „der Verbraucher wird mehr verwirrt als aufgeklärt“.

Mit dem Hygienebarometer erhalten Lebensmittelbetriebe eine Rückmeldung über die Ergebnisse der Kontrollen. Gastronomen und Hoteliers entscheiden bei dem Projekt selbst, ob sie die Bescheinigung zum Hygienebarometer für Werbezwecke nutzen und in ihrem Betrieb aushängen und damit ihre Ergebnisse transparent machen. Für den Dehoga Niedersachsen ist das Projekt überflüssig. Laut Landwirtschafts- und Verbraucherschutzminister Christian Meyer haben mehr als 90 Prozent der überprüften Betriebe mit mindestens gut abgeschnitten. „Da stellt sich die Frage, wem der erhöhte Verwaltungsaufwand nutzen soll und warum der Bürger diese zusätzliche Bürokratie durch Steuergelder finanzieren soll“, kritisiert Hermann Kröger, Präsident des Dehoga Niedersachsen, die Entscheidung des Ministers.

Viele Betriebe werden nach Einschätzung des Dehoga Niedersachsen bei Einführung eines Hygienebarometers einer Wettbewerbsverzerrung ausgesetzt sein, die zu Kundenverweigerung führen kann. „Die zuständigen Landkreise werden es niemals schaffen, alle 100.000 lebensmittelverarbeitenden Betriebe in Niedersachsen gleichzeitig zu überprüfen, so dass sich die Verbraucher fragen werden, was mit den Betrieben ist, die kein Barometer ausgehängt haben. Damit ist das Ziel des Ministeriums zur Transparenz für die Verbraucher vom System her selbst ausgehebelt“, findet Kröger.

Das Ministerium setzt zu Beginn der Einführung zunächst auf freiwilligen Aushang des Barometers durch die Betriebe. Die vom Verbraucherschutzminister anvisierten schwarzen Schafe, werden laut Kröger aber nicht durch ein freiwilliges System enttarnt. Damit ist laut Dehoga schon absehbar, dass die Freiwilligkeit in eine gesetzliche Pflicht münden muss. Für Hoteliers und Gastronomen bedeute dies, immer mehr Bürokratie anstelle von eigentlich gebotener Gastorientierung.

Der Dehoga liefert auch direkt Beispiele aus der Praxis: Etwa können beim Hygienebarometer, das wie eine Ampel aufgebaut ist, auch Kriterien zu einer gelben Kennzeichnung führen, die unter lebensmittelhygienerechtlichen Gesichtspunkten eher nachrangig sind. So könne es sich zum Beispiel negativ auswirken, wenn der Koch vergessen hat, seinen Ehering abzuziehen oder eine Fliese an der Küchenwand einen Riss aufweist. Selbst wenn dann am selben Tag diese Mängel behoben werden, muss der Gastronom mit einem gelben Barometer leben, da eine Änderung der Barometeraussage erst bei der nächsten Regelkontrolle möglich ist.

Eine weitere Wettbewerbsverzerrung entstehe bei Übergabe eines Betriebes an Nachfolger. Darf der neue Betreiber das grüne Barometer behalten, obwohl er noch nicht kontrolliert wurde? Muss er zunächst ohne Barometer leben, weil er noch nicht kontrolliert wurde und bis zur nächsten Regelkontrolle warten? „Alles das sind Zeichen dafür, dass ein solches System niemals zur Transparenz beitragen kann. Weil das Barometer nur Farben und Zahlen abbildet und nicht erläutert, wird der Verbraucher mehr verwirrt als aufgeklärt“, kritisiert Hermann Kröger.