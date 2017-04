Hotelmarkt Kaiserslautern: Best Western löst Dorint ab

26.04.2017 Top hotel

Best Western hält Einzug in Kaiserslautern: Das derzeit geschlossene ehemalige Dorint Hotel (vormals Novotel) wurde von der Sachs Real Estate GmbH mit Sitz in Kaiserlautern erworben und soll nun umfangreich umgebaut werden. Das Investitionsvolumen des Hotelprojekts liegt bei rund 9,5 Millionen Euro. Mitte April hat Renovierung begonnen, im September öffnet das Haus dann als Best Western Hotel Kaiserslautern.

„Wir freuen uns, aus dem stillgelegten Haus wieder ein komplett neues und modernes Tagungshotel zu realisieren“, erklärt Investor Hans Sachs. In den kommenden Monaten werden nun alle öffentlichen Bereiche des Hotels, die Lobby, Fassade, der Tagungsbereich sowie die Hotelzimmer erneuert und erhalten von Designers House aus Frankfurt ein modernes Konzept.

Nach Abschluss der Umbauarbeiten wird im September das neue Best Western Hotel Kaiserslautern mit etwa 160 Zimmern und insgesamt zwölf Tagungsräumen für bis zu 300 Personen eröffnen. Die neue Lobby des Hotels wird großzügig und offen gestaltet – das Lobbykonzept mit Bar soll mit Mulitfunktionsflächen Treffpunkt für Hotelgäste und Gäste aus der Region werden. Das Drei-Sterne-Haus verfügt über eine Tiefgarage und zahlreiche Außenstellplätze, die den Gästen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ferner bietet das Hotel seinen Gästen einen Fitnessraum und eine großzügige Sauna.

Neben dem Hotel befand sich zuvor das Dorimare-Bad, welches im Zuge des Umbaus überplant wird: An seiner Stelle entsteht ein Neubau mit Serviced Apartments für Langzeitgäste. „Über die Technische Universität Kaiserslautern und die angegliederten Institute besteht eine große Nachfrage für dieses Segment“, so Sachs.

Der neue Betreiber will das Hotel in Kaiserlautern international bekannt machen und die Zielgruppen Tagungs-, Geschäfts-, und Gruppenreisende, sowie Fernstudierende und Familien ansprechen. „Wir haben uns für den Anschluss an Best Western und damit für eine internationale Hotelmarke entschlossen, da das neue Hotel von dem weltweiten Vertriebs- und Reservierungssystem sowie von den Marketingaktivitäten profitieren soll“, erklärt Hans Sachs.