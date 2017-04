Hotelmarkt London: Accorhotels investiert über 100 Mio Euro ins neue Novotel-Flaggschiff

25.04.2017 Top hotel

Am 19. April eröffnete der französische Konzern den Newcomer im Canary Wharf in London. Mit 127 Metern gehört es zu den höchsten Gebäuden des Viertels, gleichzeitig ist das erste Haus im britischen Portfolio des Unternehmens, in dem es gemäß dem PLANET21-Plan von AccorHotels einen Gemüsegarten zur Unterstützung urbaner Landwirtschaft gibt. Hinzu kommen Zahlreiche weitere nachhaltige Effekte.

Das Hotel verfügt über 313 Zimmer, davon 26 individuell gestaltete Suiten. Zudem gibt es neun Tagungsräume, die sich allesamt durch innovative und individuelle Designs auszeichnen. Grundlage für diese Designs bildeten Elemente von den kanarischen Inseln. Das ultramoderne Restaurant Bokan 37, die Bar Bokan 38 und die Dachterrasse Bokan 39 beeindrucken die Gäste in den obersten Etagen mit einem atemberaubenden Blick über London.

Bei der Planung des Hotels wurde zudem Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Verschiedene Initiativen sollen dem Hotel das britische Nachhaltigkeitszertifikat BREEAM mit dem Gütesiegel „Excellent“ sichern. BREEAM istdas weltweit führende Zertifizierungssystem für nachhaltiges Bauen. Es beurteilt mithilfe von verschiedenen Bewertungskriterien – zum Beispiel Energie und Ökologie – die Nachhaltigkeit von Infrastruktur- und Gebäudeprojekten. Folgende Maßnahmen und Anlagen sorgen im Novotel Canary Wharf für mehr Nachhaltigkeit:



• Kraft-Wärme-Kopplungsanlage: Reduziert die CO2-Emissionen um 30 Prozent

• Lichtregelsystem: Passt das Beleuchtungsniveau an die Tages- und Jahreszeit an

• Bienenstöcke in der 39. Etage – und damit wahrscheinlich die höchstgelegenen in Großbritannien – liefern Honig für die Gäste

• Recycling von Speiseöl, allgemeinen Abfällen, Seife und in Flaschen verpackten BadezimmerartikelnEinsatz von umweltfreundlichen Lebensmitteln sowie Produkten von regionalen Anbietern und mit kurzen Lieferketten



Thomas Dubaere, Managing Director von AccorHotels UK & Irland, erklärt dazu: „Canary Wharf wird das prestigeträchtigste Novotel für AccorHotels UK & Ireland. Es soll im Geschäftsviertel Canary Wharf zu einem Ort werden, an dem man einfach nicht vorbeikommt. Das einzigartige Hotel ergänzt das bestehende Novotel-Netzwerk aus 33 Hotels. Es ist ein Paradebeispiel für unser ehrgeiziges Ziel, innovative, gastorientierte und nachhaltige Hotels anzubieten, welche die sich wandelnden Anforderungen der heutigen Gäste erfüllen und gleichzeitig erstklassige Angebote für die Anwohner bereitstellen.“