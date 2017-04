IST-Studieninstitut: Psychologie hilft bei der Preisgestaltung

25.04.2017 Thomas Corinth

Die Top hotel Academy – eine Initiative von Top hotel und dem IST-Studieninstitut – befasst sich in loser Folge mit Themen, die für die Hotellerie von besonderem Interesse sind. Dieses Mal schreibt der diplomierte Betriebswirt Thomas Corinth über die Grundlagen der Preispsychologie und wie sich verschiedene Effekte im Gastgewerbe anwenden lassen.

»In einer Marktwirtschaft wird der Preis eines Gutes durch Angebot und Nachfrage bestimmt.« Mit diesen Worten legte Adam Smith 1776 die Basis für die Preistheorie, eine Disziplin der Volkswirtschaft. Das Behavioral Pricing (verhaltensbezogene Preisbildung) steht im Kontrast zu den vereinfachenden mikroökonomischen Konzepten des Homo Oeconomicus, dessen Marktverhalten auf rein rationalen Annahmen basiert sowie zu der Vorstellung eines transparenten Marktes, auf dem sich der Kunde informieren sowie ökonomisch sinnvoll entscheiden würde. Es wird dabei nach verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen zur Erklärung beobachtbarer und scheinbar irrationaler preisbezogener Entscheidungen geforscht. Die Beobachtung der Realität zeigt, dass Kunden sich eben nicht immer rational und nach strengen Kosten-Nutzen-Prinzipien verhalten.

In den klassischen Preistheorien kommen diverse emotionale oder kognitive Preis-Bewertungskriterien wie etwa Freundlichkeit des Verkäufers, Zahlungsmittel, Lieferdatum oder gar Glücksfaktor nicht vor. Kunden verhalten sich nicht immer berechenbar: Sie kaufen mehr als sie brauchen und sehnen sich nach Statussymbolen. Kunden merken sich keine Preise und nutzen auch nicht alle zur Verfügung stehenden (objektiven) Vergleichsinformationen.

Die Disziplin des Behavioral Pricing setzt diese subjektiven Faktoren in den Fokus der Betrachtung und liefert Erkenntnisse, die verstehen helfen, wie und warum wir Konsumenten uns für einen bestimmten Preis und somit für ein bestimmtes Produkt entscheiden. Aus Unternehmenssicht betrachtet geht es somit darum, die Toolbox der sogenannten Preispräsentations,- Preis-

umfeld- und Preiszahlungsparameter so einzusetzen, dass damit die Zahlungsbereitschaft des Kunden steigt und letztlich zu mehr Profiten führt.

Jeder Gast nimmt einen Preis subjektiv wahr. Eine Menge von – teilweise ganz persönlichen – Kriterien und Erfahrungswerten ordnet den Preis in ein imaginäres Vergleichstableau ein und entscheidet darüber, ob wir den Preis als akzeptabel oder nicht empfinden und entscheidet über Kaufen oder Nicht-Kaufen. Das Behavioral Pricing setzt genau an dieser Stelle an und versucht, durch die als Framing bezeichnete gezielte Einflussnahme auf die subjektive Preiswahrnehmung in Richtung akzeptabel zu verschieben und die Zahlungsbereitschaft (aus Sicht der Unternehmen) positiv zu beeinflussen. Die Aufgabe der diesbezüglichen Forschung besteht zum einen darin, Verhaltens-Phänomene als solche zu erkennen und diese zum anderen so zu beschreiben, dass Unternehmen – also auch Hotels – sie wirtschaftlich nutzen können.

Nachfolgend wird eine Auswahl von Effekten und Regeln dargestellt, die sich unmittelbar in der Preisgestaltung anwenden lassen. Bei allen geht es darum, wie sich mit einfachen Mitteln die Zahlungsbereitschaft des Kunden besser ausschöpfen lässt:

• Heuristiken sind einfache Entscheidungsregeln. Auch wenn wir im Internet mit Hilfe von Preisvergleichsportalen und Testberichten eine objektive Qualitäts- und Nutzenaussage treffen könnten, erscheint uns das oft zu zeitaufwendig. Die daraus folgende Logik zeigt dem Hotelier: Liefere dem Gast Entscheidungshilfen. Solche Hilfen sind beispielsweise unsere Affinität zu Marken, die wir mit einer bestimmten Qualität verbinden. Das Risiko eines Fehlkaufs schätzen wir bei Markenware deutlich niedriger ein. Eine andere Heuristik wäre: »Was schön ist, ist auch gut« (Halo-Effekt). Konsequent wie genial wird dieses Schema von Rocco Forte Hotels genutzt, die durchgehend höhere Preise als die direkten Mitbewerber verlangen.

• Der Truncation-Effekt lässt 1,99 € billiger als 2,00 € erscheinen und macht einen Pkw für 19.999 € akzeptabler als einen für 20.000 €. Diese gebrochenen Preise profitieren von dem Phänomen, dass wir Preise von links nach rechts lesen und bereits vor dem Komma die für uns wichtigste Information abgespeichert haben (Left Digit Effekt). Allerdings ordnen wir aus Erfahrung bestimmte Techniken bestimmten Anbietern zu. So ist es für uns normal, bei Aldi Produkte für 1,99 € zu kaufen. Im Restaurant empfinden wir jedoch x,90 € als angenehmer. Hier macht es wirtschaftlich übrigens keinen Sinn, eine Pizza mit 10,60 € anzubieten – unser Gehirn sieht hierin keinen Vorteil gegenüber 10,90 €. Nachgewiesen ist ebenso, dass zu stark gerundete Preise als zu teuer eingestuft werden.

• Der Decoy-Effekt lässt sich unmittelbar in jeder Speisen- und Getränkekarte anwenden. Auf Ihrer Karte stehen aktuell drei offene Rotweine 0,2l: Chianti (4,80 €), Pinot Noir (5,80 €) und ein Rioja Reserva (7,50 €). Durch Hinzufügen eines Köder-Produktes z.B. eines Saint-Émilion (9,80 €) besetzt der Rioja nicht mehr den teuersten Platz und wird dadurch in der subjektiven Wahrnehmung akzeptabler und häufiger bestellt.

• Den Schlagworteffekt kennen wir alle. Ein rotes Preisschild oder ein Störer signalisiert in der Werbung oder am Supermarktregal ein Schnäppchen. Wissenschaftlich bewiesen ist, dass allein die Begriffe Aktion, Sale, Angebot des Tages etc. für eine erhöhte Kaufbereitschaft sorgen. Warum also nicht die Webseite oder das F&B-Angebot etwas bunter gestalten?

• Das Ähnlichkeitsprinzip lässt sich zum Beispiel an Festtagen anwenden. Eine Flasche Wein, die normalerweise für 26,80 € angeboten wird, lässt sich zu Silvester auch für 31,12 € verkaufen und zu närrischen Veranstaltungen findet auch der Preis 11,11 € seine Freunde.

• Der Kontrasteffekt oder auch Ebbinghaus-Illusion nutzt unsere Suche nach Referenzpreisen. Die eigene Vorstellung über den Preis einer Ware wird durch die sie umgebenden Preise beeinflusst. So kommt uns eine Nacht im Vier-Sterne Hotelzimmer für 120 € übertrieben teuer vor, wenn die Mitbewerber an diesem Tag nur 80 € quotieren.

