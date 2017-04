Selektion Deutscher Luxushotels: Lisa Rosenkranz siegt beim Köche Azubi Contest 2017

25.04.2017 Carsten Hennig

Souverän und doch überrascht: Lisa Rosenkranz (24), Köchin im zweiten Lehrjahr im Grand Hotel Heiligendamm, siegt beim jählichen Köche Azubi Contest der Selektion Deutscher Luxushotels. Beim Finale gestern im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg zeigte sie sich während der Vorbereitungen eines komplexen Drei-Gang-Menüs noch zweifelnd, doch in der Wertung der Jury unter der Führung von "Selektion fördert"-Schirmherr Christian Rach blieben ihre Kreationen in allen Punktzahlen deutlich vor den Verfolgern. Sehen Sie hierzu auch Video-Interviews mit Christian Rach und Ronny Siewert.

Auf Platz zwei kam Maxime Berg (20), Köchin im zweiten Lehrjahr im Breidenbacher Hof Düsseldorf, und Rang drei erreichte Laura Kierse (21), Köchin im zweiten Lehrjahr im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg.

Das Finale bewegte sich nach einhelliger Meinung der begleitenden Chefköche und General Manager auf abermals gesteigertem Topniveau. Jeder der neun Teilnehmer aus den Selektions-Häusern hart sich damit als Vorbild und beste Imagewerbung für den Traumberuf Koch/Köchin geriert und die nachkommenden Nachwuchs-Elite die Latte, die es zu reißen gilt, erneut ein Stück höher gehängt. Die Aspiranten mussten aus einem Warenkorb ihre bevorzugten Rohwaren wählen und in vier Stunden alle Vorbereitungen absolvieren und den ersten Gang schicken. Die Ausgabe der Speisen zog sich bis in den Abend hin, da die Jury alle Teller penibel nach den Hauptkriterien Sorgfalt/Sauberkeit, Einhaltung des Zeitrahmens, Optik, Gerich & Geschmack und Kreativität zu bewerten hatte. Bei insgesamt 80 Punkten, die zu erreichen waren, ergaben sich in den Wertungen Nuancen, die tatsächlich alle zu Siegern machten, da es keine "Totalausfälle" oder Ausrutscher gab, aber eben in den drei Spitzenpositionen nur wenige Punkte Platz eins, zwei oder drei bedeuten.

Dieser qualitativ höchststehende Köche-Nachwuchswettbewerb verdeutlichte einmal mehr, dass junge Frauen und Männer in den Topküchen der Spitzenhotels ihre Traumkarrieren starten können. Für die Siegerin, die zuvor drei Jahre studierte, ist die Arbeit am Herd eine Berufung, die sie mit der nötigen Lust und Leidenschaft für den handwerklichen Umgang mit dem künstlerischen Anspruch versieht.

Carsten Hennig von Hotelier TV im Gespräch mit Ronny Siewert, Christian Rach und Lisa Rosenkranz