Mövenpick Hotels & Resorts: Weltweiter Launch von „Mövenpick Family“

25.04.2017 Top hotel

Mit dem neuen „Mövenpick Family”-Programm möchte die internationale Hotelgruppe verstärkt Familien in ihre Häuser locken. Das neue Angebot wird es weltweit künftig nicht nur in den Resorts, sondern auch in allen Stadthotels von Mövenpick geben.

Paul Mulcahy, Senior Vice President Commercial bei Mövenpick Hotels & Resorts: „Unser neues Familienangebot hat ein simples Ziel: die Eltern sollen entspannen können und sich aufs Wesentliche konzentrieren: die wertvolle gemeinsame Ferienzeit.“ Neben speziellen Preisnachlässen für Familienzimmer bietet das Programm daher in allen Häusern weltweit unter anderem Nützliches für Babys und Kleinkinder (z.B. Kinderwagen, Flaschenwärmer, Baby-Badewanne, Toilettenaufsatz, Kinderbetten, kindersichere Steckdosen) sowie gesunde Kindergerichte und familienfreundliche Angebote wie Kinder-TV-Kanäle, Babysitter-Service und Freizeitaktivitäten für die ganze Familie. In den neuen „Little Birds Clubs“ stehen spezielle Angebote für Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren auf dem Programm.