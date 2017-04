Arbeitszeitgesetz: Schäuble signalisiert Unterstützung

25.04.2017 Top hotel

Der Bundesfinanzminister erklärte im Rahmen des DEHOGA-Frühlingsfestes auf der Cannstatter Wasen zudem, am reduzierten Hotel-Mehrwertsteuersatz festhalten zu wollen. Keine Zusage gab’s für die DEHOGA-Forderung nach einem reduzierten Mehrwertsteuersatz für alle Lebensmittelbranchen.

Zum Thema Arbeitszeitgesetz erklärte Schäuble: „Alles, was Ihr Landesvorsitzender gesagt hat, teile ich. Wir sollten in der nächsten Legislaturperiode von dem Spielraum Gebrauch machen, den uns das europäische Recht gibt.“ Nach der Bundestagswahl werde er dafür kämpfen, „dass wir das Arbeitszeitgesetz so ändern, dass Sie den nötigen Spielraum haben".

Zum Thema Mehrwertsteuer sagte Schäuble klipp und klar: „Ich kann Ihnen keine Zusage machen, aber ich respektiere Ihre Position. Sie haben gute Argumente.“ Wenn es eine Chance gebe, einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz zu erreichen, „werden wir uns in diese Richtung bewegen“, so Schäuble. Einstweilen spreche er sich aber gegen weitere Ausnahmen aus – und damit auch gegen die Reduzierung des Gastro-Mehrwertsteuersatzes, denn so Schäuble: „Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann, und ich will den Ruf, dass ich die wenigen Versprechungen, die ich mache, einhalte, auch nach der Wahl nicht verlieren.

Für die Hotellerie hatte der Bundesfinanzminister eine beruhigende und wichtige Botschaft dabei: „Ich denke nicht im Entferntesten daran, die Beschlüsse von 2009 rückgängig zu machen“, erklärte der Bundesfinanzminister. Im Klartext: Den reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Hotelübernachtungen will Schäuble nicht in Frage stellen. Damit entspricht er der DEHOGA-Forderung nach Planungssicherheit für mittelständische Hotelbetriebe, die langfristig investiert haben.

Lob für Integrationsleistung des Gastgewerbes



Abschließend sprach Schäuble der gastgewerblichen Branche seine Wertschätzung aus: „Ich danke Ihnen für das, was Sie für unser Land leisten“, erklärte er an die 4000 DEHOGA-Mitglieder im Zelt gerichtet. Ausdrücklich hob der Bundesfinanzminister dabei die Integrationsleistung des Gastgewerbes hervor. Die Branche gebe vielen Migranten Arbeit und damit eine Perspektive in der deutschen Gesellschaft. „Die Gastronomie leistet hier einen herausragenden Beitrag, das muss anerkannt werden", betonte der Wolfgang Schäuble.