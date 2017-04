20.04.2017 Mathias Hansen

Mit dem 48-Jährigen übernimmt ein erfahrener Hoteldirektor mit Stationen u.a. bei Six Senses und Four Seasons die Nachfolge von Jost Deitmar, der das Haus seit 1997 geführt hat und dessen Vertrag in dem Hamburger Traditionshaus der DSR Holding nicht verlängert wurde.

Zuletzt war er in führenden Positionen bei internationalen Luxus-Resorts wie dem Four Seasons auf den Malediven, dem Banyan Tree auf den Seychellen oder dem Six Senses Hideaway Yao Noi in Thailand tätig. Horst Rahe, Gesellschafter der DSR Hotel Holding, zu der die Louis C. Jacob GmbH gehört, freut sich über den Neuzugang: „Frank Wesselhoefft bringt die besten Voraussetzungen mit, um als Hoteldirektor und Gastgeber die Verantwortung für ein Hotel der Klasse des Louis C. Jacob zu übernehmen“.

