Branchen-Event: Zum SpaCamp ins Südburgenland

19.04.2017 Top hotel

Das diesjährige SpaCamp findet im Herbst Falkensteiner Balance Resort Stegersbach (Südburgenland/Österreich) statt. Das gab Veranstalter Wolfgang Falkner jetzt bekannt. Anmeldestart ist am 1. Mai.

Das Motto der impulsgebenden Ideenwerkstatt der deutschsprachigen Spa- und Wellness-Branche ist heuer #ShareTheSunshine; als Termin wurde das Wochenende vom Freitag (29.9.) bis Sonntag, (1.10.) gewählt.

Traditionell startet die Anmeldung zum SpaCamp wieder online am 1. Mai um 0.00 Uhr – also von Sonntag auf Montag. In den vergangenen Jahren verzeichnete das Team bereits am 1. Tag einen sehr großen Ansturm und viele Branchenkategorien waren in kurzer Zeit ausgebucht. Deshalb wir eine zeitige Anmeldung für die 200 Plätze empfohlen.

Alle Infos zum Programm, zur Teilnehmerliste, Anmeldung, Übernachtung und Themeneinreichung gibt es unter www.spacamp.net/2017-veranstaltung