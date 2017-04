Kooperationen: Gut Steinbach schließt sich Romantik an

19.04.2017 Top hotel

Klaus-Dieter Graf von Moltke positioniert sein neues Hotelanwesen in Reit im Winkl als Romantik Hotel. Die vollständige Finaliserung des Projekts soll nicht mehr lange auf sich warten lassen.

„Gut Steinbach entwickelt sich aktuell zu einem Heimatrefugium mit Stamm- und Forsthaus, Suiten-Hof und Chalet-Dorf. Für ein 50 Hektar großes Landgut ist es unerlässlich, sich einer starken Hotelvermarktungsorganisation anzuschließen. Romantik passt perfekt zu unserem Anspruch und zu unserer Vision“, erklärt der Eigentümer von Gut Steinbach, das im Juli dieses Jahres vollständig fertiggestellt sein soll.

„Klaus-Dieter Graf von Moltke führt das Familienunternehmen mit großer Herzlichkeit und Professionalität. Gemeinsam mit einem tollen Team schafft er eine einmalige Atmosphäre und einen Brückenschlag zwischen Natur, Moderne, Komfort, Brauchtum und Geschichte. Das ist Romantik“, freut sich Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender der Kooperation über den prominenten Neuzugang.

Seit November 2011 hat der frühere Steinbacher Hof umfangreiche Erneuerungs- und Ausbauarbeiten erfahren und mit 53 komplett revitalisierten Zimmern und Suiten, eingerichtet im traditionellen Stil mit deutlich zeitgeistigem Interieur, wieder geöffnet. Auf dem umliegenden Gelände ist zusätzlich, rund um einen Naturweiher, ein herrliches Chalet-Dorf mit sieben Chalets zwischen 150 und 185 Quadratmetern Größe entstanden, das im August 2017 eröffnet. Genussvoll geht es im Restaurant HEIMAT und in den Stuben, mit frischen Produkten, Kreativität und einer regionalen Küchenphilosophie, zu. In dem 650 Quadratmeter großen Wellness-Bereich tanken Gäste neue Energie und genießen einen einmaligen Blick auf die herrliche Bergwelt, die eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten bietet.