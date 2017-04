Kooperationen: Konstante Nachfrage bei SLH

19.04.2017 Top hotel

Im April ist die Kollektion der Small Luxury Hotels wieder um sechs neue Häuser gewachsen. Die Newcomer befinden sich in Thailand, Kalifornien und im amerikanischen Skigebiet Deer Valley.

Der akyra Beach Club Phuket, die 137 Pillars Suites and Residences und das akyra Thonglor Bangkok in Bangkok, das Cape Kudu Hotel auf Koh Yao Noi sowie das Casa Madrona Hotel & Spa in Sausalito (Kalifornien) und die Stein Eriksen Residences in Utah wurden jüngst als neue Mitgliedsbetriebe der Kooperation Small Luxury Hotels vorgestellt.

Das Portfolio umfasst damit jetzt mehr als 500 Hotels in mehr als 80 Ländern.