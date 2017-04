13.04.2017 Andreas Breucker

Nutzungsänderungen während des Leasings können teuer werden.

Hoteliers können Investitionen auf unterschiedliche Art finanzieren. Doch nicht jede Finanzierungsart wirkt sich gleichermaßen steuermindernd aus. So ist bei Barzahlung und bei der Kreditfinanzierung das Wirtschaftsgut zwingend im Anlagevermögen zu aktivieren und über die jährlichen Abschreibungsraten in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer gewinnmindernd abzuschreiben. Bei der Kreditfinanzierung mindern zusätzlich die gezahlten Zinsen den Gewinn.

Anders beim Leasing. Hier behält der Leasingsgeber in der Regel das Eigentum und der Leasingnehmer darf es nicht als Anlagevermögen erfassen und abschreiben. Die Leasingzahlungen kann er dafür in vollem Umfang als Betriebsausgabe geltend machen. Wird ein Leasinggegenstand auch privat genutzt, können nur die Aufwendungen abgezogen werden, die auf die betriebliche Nutzung entfallen. Hoteliers, die ihren Gewinn im Rahmen einer Einnahme-Überschuss-Rechnung ermitteln und Leasingverträge mit einer Dauer bis fünf Jahre abschließen, dürfen die Leasing–sonderzahlung sofort als Betriebs–ausgabe geltend machen. Allerdings muss die künftige Nutzung des Wirtschaftsgutes beachtet werden. So kann eine auch private Nutzung hinzukommen oder auch wieder aufgegeben werden. Da dies nicht immer vorhersehbar ist, darf der Hotelier zunächst von den Nutzungsverhältnissen des Erstjahres ausgehen. Ändern sich diese später, muss dies dem Finanzamt mitgeteilt werden mit der Folge, dass der Steuerbescheid des Jahres geändert wird, in dem die Leasing-Sonderzahlung erfolgte.

Achtung: Oft kommt es gerade bei Fahrzeugen zu einer Änderung der Nutzugsverhältnisse. Soweit bereits im Erstjahr des Leasingzeitraums eine Verringerung des betrieblichen Nutzungsanteils absehbar ist, sollte dies beim Abzug der Leasing-Sonderzahlung als Betriebsausgabe beachtet werden. Damit kann eine spätere Steuernachzahlung und Verzinsung mit sechs Prozent jährlich vermieden werden. Solange die betriebliche Nutzung eines Fahrzeugs über 50 Prozent liegt und der private Nutzungsanteil nach der Ein-Prozent-Methode ermittelt wird, muss nichts getan werden. Hier darf die Leasing-Sonderzahlung in voller Höhe abgezogen werden.

Andreas Breucker, StB im ETL ADHOGA Verbund aus Siegen, spezialisiert auf die Beratung von Hotels und Gaststätten - Kontakt: ETL ADHOGA Siegen, Tel: 0271-773070, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , www.etl-adhoga.de