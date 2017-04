Hotelmarkt Italien: Erste Hotelgruppe mit 100 Prozent grüner Energie

13.04.2017 Top hotel

CO2-Einsparungen und Nachhaltigkeit der Natur zuliebe: Als erste italienische Hotelgruppe gewinnen die Delphina Hotels & Resorts ihren Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Durch Nutzung der Stromquellen mit Herkunftsnachweisen spart Delphina jährlich 3.536 Tonnen CO2 – eine Menge, für die es umgerechnet 25.000 Bäume zur Neutralisierung bräuchte. Daneben zeigt legt die Gruppe auch in anderen Bereichen Wert auf „grüne“ Maßnahmen und Produkte.

Die nordsardische Hotelgruppe mit insgesamt zwölf Hotels, zwei exklusiven Residenzen, sechs Thalasso-Spas und 23 Ferienvillen setzt bereits seit ihrer Gründung vor 25 Jahren auf lokale Produkte, investiert in Umwelt-Schutzmaßnahmen und hält enge Bande zu Firmen und Bewohnern der gesamten Mittelmeer-Insel. Daraus resultierten schon in einem frühen Stadium die beiden eingetragenen Nachhaltigkeitsprotokolle „We are green“ und „Genuine Local Food Oriented“.

Präsident Francesco Muntoni und sein Partner Salvatore Peru setzen auf die architektonische Nachhaltigkeit und den Schutz der Natur. Durch die Verwendung der einheimischen Holzsorten oder der Nutzung von Kork, ein Naturprodukt, das auch heute noch in Nordsardinien angebaut wird, unterstützt die Gruppe die Wirtschaft Sardiniens. Dem entspricht die Firmenphilosophie, Materialien, Produkte und Zutaten so wenig Kilometer wie möglich zurücklegen zu lassen.

Das Protokoll „Genuine Local Food Oriented“ stützt sich maßgeblich auf die Nutzung und Wertschätzung der saisonalen Produkte und lokalen Hersteller Sardiniens. So stammen das Fleisch von Höfen in den Bergen der Gallura, fangfrischer Fisch und Meeresfrüchte direkt aus dem Meer sowie Obst und Gemüse von lokalen Bauern.

Auch Eigenproduktion ist eine Säule der nachhaltigen Geschäftsidee. Im Resort & SPA Le Dune befinden sich ein Gemüsegarten und eine kleine Farm mit freilaufenden Hühnern, Enten und Pfauen, die nicht nur kleinen Gästen etwas über Tierhaltung beibringt, sondern auch frische Eier und Gemüse liefert.

Dass alle Bereiche bei den Delphina Hotels & Resorts an einem Strang ziehen, zeigt sich durch weitere Maßnahmen: Mülltrennung, öko- und biologische Produkte in den Spas und Ecolabel-Produkte im Housekeeping sowie automatische Steuerung der Lichter und Klimaanlagen auf fast allen Zimmern. Für die Wege zwischen den Resorts stehen elektrische Fahrzeuge zur Verfügung und alle Broschüren und Kataloge der Delphina Hotels & Resorts sind ausschließlich mit zertifizierten Papierquellen hergestellt.

Bei Buchung eines Urlaubs in den Delphina Hotels & Resorts nimmt jeder Reisende automatisch an den nachhaltigen Protokollen „We are green“ und „Genuine Local Food Oriented“ teil: Der Urlaub lässt sich in eingespartes CO2 umrechnen.