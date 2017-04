Restaurantkonzept: Zu Tisch mit Karl dem Großen

12.04.2017 Top hotel

In zeitgemäßem Design, deutlich vergrößert und mit einem neu gestalteten Terassenbereich präsentiert das Best Western Premier Park Hotel & Spa sein neues „karl“ Restaurant. Rund 1,5 Millionen Euro investierte das Tagungs- und Wellnesshotel in den Ausbau seiner Gastronomie, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Gastro-Berater Pierre Nierhaus rechtzeitig zu Beginn der Landesgartenschau in Nordrhein-Westfalen neu aufgestellt wurde.

Größer, mit offenem Blick zum Park und mit moderner Eleganz präsentiert sich das „karl“ nach dem grundlegenden Umbau. Durch die Kombination einer Stahl-Glas-Konstruktion mit einer Attika in Holz-Optik wurden zusätzliche 100 Quadratmeter Raum geschaffen, so dass das Restaurant jetzt über 150 Sitzplätze und eine 20 Meter lange, raumhohe Fensterfront verfügt. Die großzügigen Räume beeindrucken durch ihre Transparenz und ein klares, in schwarz-gold und bronzenen Tönen gehaltenes Design. Akzente setzen die weinroten Stühle, die bodenlangen Taftvorhänge in hellem Grün und die Designerlampen. Blickfang ist das großformatige Portrait von Karl dem Großen, eine Pop-Art Interpretation des Originals von Albrecht Dürer. Das Unikat wurde in Öl auf Glas gemalt und kann beidseitig betrachtet werden.

Inspiriert ist das neue „karl“ von Karl dem Großen, das dem Herrscher im Namen, aber auch in Gestaltung der neuen Räume und der Küche seine Referenz erweist. In der gesamten Kurstadt ist der Frankenkönig und römische Kaiser allgegenwärtig. Hoteldirektor und Geschäftsführer Torsten Kiene und Vater Rudolf Kiene wollen mit der Neuausrichtung der Gastronomie ein Zeichen setzen: „Karl der Große ist für uns Vorbild und Inspiration zugleich. Wir möchten mit unserer ‚karl‘-Gastronomie einen Treffpunkt für Genuss und Lebensfreude schaffen und damit zur Aufwertung der Region beitragen“.

Für den Außenbereich, die neu gestaltete „karl – Plaza & Lounge“, ließ sich die Hotelleitung von den angesagten Sommerterrassen Kaliforniens inspirieren. Neben dem Restaurantbereich mit 90 Plätzen finden Gäste dort neu eine Sommerbar und eine Lounge mit vier Sitzgruppen um ein begrüntes Wasserbecken mit Sprudelstein. Highlight ist eine fest installierte Gas-Feuerstelle an der Spitze der Terrasse mit Blick auf die große, beleuchtete Fontaine im Zentrum des Kaiser-Karls-Park. Parallel zum Haupteingang der Landesgartenschau wurde ein großzügiger, von Zierkirschen gesäumter Zugang zur Terrasse von der Fußgängerzone aus geschaffen.

Auch die Küche wurde neu aufgestellt. Inspirationsquelle war auch hier Karl der Große. Der Kaiser förderte Landwirtschaft und Gartenbau und nach seinem Vorbild legte Küchenchef Bastian Schnelle einen Kräutergarten auf der Sonnenterrasse an und verwendet für seine Küche Qualitätsprodukte aus der Region.

Mit einem Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt drei Millionen Euro ist die Neustrukturierung und der Umbau des gesamten Best Western Premier Hotel & Spa abgeschlossen. Pünktlich zur Landesgartenschau in Bad Lippspringe präsentiert sich das Haus mit einer aktualisierten Lobby, runderneuerten Zimmern sowie einer modernen Gastronomie.