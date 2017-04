12.04.2017 Top hotel

Nach einem spannenden Finale stehen seit gestern die Thüringer Jugendmeister 2017 der gastgewerblichen Berufe fest. Nach einem Theoriewettkampf, bestehend aus Fachtheorie, Fachrechnen und Warenerkennung, gingen die Besten jeder Berufsgruppe im DEHOGA Thüringen KOMPETENZZENTRUM an den Start, um ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Nächste Station der Gewinner: die Deutschen Jugendmeisterschaften in den gastgewerblichen Berufen im Oktober auf dem Petersberg in Bonn.

Die Nachwuchsköche hatten die Aufgabe, aus einem vorgegebenen Warenkorb ein Vier-Gänge-Menü für acht Personen zu kreieren und selbstständig zuzubereiten. Punkte von der Jury gab es nicht nur auf Geschmack, Kreativität und Präsentation des Menüs, bewertet wurden auch Sauberkeit, Zeiteinteilung, Rohstoffverarbeitung und Arbeitstechniken. Den ersten Platz bei den Köchen holte sich Maria Leuschner (Novotel Gera), der zweite Platz ging an Felix Peuker, Platz drei sicherte sich Felix Becher (beide Dorint am Goethepark Weimar).

Die Restaurantfachleute mussten ihre Fähigkeiten unter anderem beim Eindecken von Festtafeln sowie dem fachgerechten Zubereiten von Krabbencocktails und der Herstellung der Begrüßungscocktails beweisen. Mit Unterstützung der Hotelfachleute servierten sie den Gästen das Festmenü. Als Sieger überzeugte hier Claudia Kahle (LINDNER Spa & Golf Hotel Weimarer Land). Auf Platz zwei folgte Vanessa Nürnberg (Dorint am Goethepark Weimar), den dritten Platz konnte sich Marcel Hoffmann (Michel Hotel Suhl) sichern.

Eine komplexe Marketingaufgabe bearbeiten, englische Begriffe übersetzen sowie einen Warenerkennungstest gehörten zu den Prüfungsaufgaben im Hotelfach. Meisterlich bestand diese Kristina Meldere (Dorint Hotel am Dom Erfurt), die den Sieg für den Ausbildungsbereich Hotelfach errang. Katharina Kühnelt (Dorint am Goethepark Weimar) schaffte es auf Platz zwei, Benjamin Göthner (Novotel Gera) errang den dritten Platz.

Den Höhepunkt der Meisterschaften bildete nach dem Wettbewerbsessen die feierliche Siegerehrung vor den geladenen Gästen aus Wirtschaft und Bildung. Die Präsidentin des DEHOGA Thüringen, Gudrun Münnich, überreichte gemeinsam mit Dirk Ellinger, dem Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Thüringen e.V., die Urkunden und Preise. Sie führte im Rahmen ihrer Ansprache an: „Das Gastgewerbe im Freistaat steht vor Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Eine davon ist ein weiteres starkes Engagement bei der Generierung von Nachwuchs. Dazu sind natürlich fachlich gut ausgebildete Auszubildende die Fachkräfte und Unternehmer von Morgen. Wir alle gemeinsam müssen uns dabei vor dem Hintergrund der gesunkenen Schülerzahlen einbringen. Ich freue mich über die Qualität, die unsere Auszubildenden bei den diesjährigen Meisterschaften gezeigt haben.“

Organisiert und getragen wurden die 25. Jugendmeisterschaften von der Stiftung für Gastronomische und Touristische Bildung in enger Zusammenarbeit mit dem DEHOGA Thüringen e.V. und dem DEHOGA Thüringen KOMPETENZZENTRUM.