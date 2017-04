Hotelinvestments: Die Party geht weiter

12.04.2017 Top hotel

Nach Angaben des Immobilienberatungsunternehmens Colliers folgte auf das herausragende Jahresendergebnis ein neuerlicher Rekord im ersten Quartal 2017. Mit einem Transaktionsvolumen von gut einer Milliarde Euro konnte das Ergebnis aus dem Vorjahr um 45 Prozent übertroffen werden.

Andreas Erben, Geschäftsführer von Colliers International Hotel: „Wie es sich schon in den letzten Quartalen abzeichnete, waren es auch in den ersten drei Monaten 2017 vor allem wieder einzelne Hotelobjekte, die den Besitzer wechselten. Mit einem Anteil von 75 Prozent am Transaktionsvolumen oder 780 Millionen Euro setzten sich diese aufgrund des fehlenden Angebots deutlich von Paketverkäufen, die auf knapp 270 Millionen Euro kamen, ab. Die größte Einzeltransaktion konnte in Hamburg verzeichnet werden. Ein norwegisches Familienunternehmen erwarb das 4-Sterne-Superior-Hotel Radisson Blu von der Azure Gruppe.“

Deutlich ausgeglichener als noch im Jahr zuvor präsentierte sich das Verhältnis zwischen nationalen und internationalen Käufern. Deutsche Investoren waren zwar auch diesmal mit gut 600 Millionen Euro (58 Prozent am TAV) die aktivere Gruppe, verloren aber zum Vorjahr 29 Prozentpunkte. Auf Verkäuferseite hatten hingegen internationale Investoren die Nase vorne. Ausländische Verkäufer zeichneten für gut 560 Millionen Euro verantwortlich und konnten ihren Anteil am Transaktionsvolumen um 47 Prozentpunkte auf 55 Prozent steigern.

4-Sterne-Hotels bedeutendste Kategorie

Wie auch schon im Vorjahr wurden hauptsächlich Hotels der 4-Sterne-Kategorie veräußert. Diese konnten im ersten Quartal 2017 63 Prozent des Transaktionsvolumens (650 Millionen Euro) auf sich vereinen. Dies bedeutet einen Anstieg um 10 Prozentpunkte zum Vergleichszeitraum des letzten Jahres. Auf dem zweiten Rang rangierten mit deutlichem Abstand die 3-Sterne-Hotels. Diese kamen auf knapp 240 Millionen Euro und trugen somit 23 Prozent zum Transaktionsvolumen bei. 1-2-Sterne-Hotels reihten sich mit 9 Prozent am Transaktionsvolumen dahinter ein und hielten mit einem Rückgang um 2 Prozentpunkte in etwa das Niveau vom Vorjahr. Mit dem Verkauf von Boardinghäusern wurden knapp 60 Millionen Euro generiert. Transaktionen im 5-Sterne-Segment wurden hingegen in den ersten drei Monaten nicht verzeichnet.

Der größere Teil der Transaktionen (650 Millionen Euro) entfiel, wie auch im Jahr zuvor, auf die sieben wichtigsten Hotelstandorte Deutschlands – Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Im Vergleich zum Vorjahr verloren die Top-Standorte damit 3 Prozentpunkte auf die Hotelobjekte in den Nebenlagen. Mit einer durchschnittlichen Zimmerzahl von 212, waren die Häuser in den Top 7-Standorten durchschnittlich um 86 Zimmer größer als veräußerte Hotels in den Nebenlagen.

Weitere Infos: www.colliers.de