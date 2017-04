Hotelmarkt Schweiz: Sechs Betriebe – ein gemeinsamer Auftritt

11.04.2017 Top hotel

Zwei Luxushotels, zwei einzigartige Restaurants sowie zwei traditionelle Bauernhöfe vereinen sich zu einer neuen, eigenständigen Marke: „The Living Circle – Luxury hotels fed by nature“. Eine moderne und authentische Interpretation von Luxus stand hierbei für den Storchen Zürich und das Castello del Sole Ascona im Vordergrund.

Der Storchen Zürich und das Castello del Sole Ascona treten damit in Zukunft gemeinsam mit dem Restaurant Buech, dem Schlattgut in Herrliberg sowie den Terreni alla Maggia und dem Rustico del Sole in Ascona auf. Alle sechs Betriebe bleiben dabei auf ihre Art einzigartig.

Was ist heute eigentlich noch echter Luxus? Ist es nicht immer ein ganz persönliches Erlebnis? Genau dieser Gedanke soll zur Gründung von The Living Circle geführt haben. Der wahre Luxus in der heutigen Zeit definiert sich demnach über Einfachheit und Authentizität, Zeit zu haben für das Wesentliche und dabei eindrückliche Erlebnisse für sich selbst geniessen zu können, mit der Familie und Freunden.

Synergien sind nach Angaben der beteiligten Schweizer Familien Anda und Franz-Bührle wichtig, aber nicht das oberste und wichtigste Ziel. Die Gründe für den Zusammenschluss:

• Die sechs Betriebe unter dem Dach eines einzigartigen Konzeptes zu bündeln und dies weiter auszubauen. The Living Circle ist ein lebendiger Kreislauf, dessen Geschäftsfelder im offenen Austausch miteinander stehen und die in Zukunft noch enger zusammenarbeiten sollen.

• Das Angebot für die Stammgäste intensivieren. Diese haben nun die Möglichkeit, im Einklang mit ihrem Lebensstil neue Plätze zu entdecken und ihre Atmosphäre zu spüren.

• Zusätzliche Verkaufsmöglichkeiten in neuen Märkten mit einem reichhaltigeren Angebot und einer einzigartigen Geschichte zu schaffen.

• Exklusivität. Einige der besonderen Erlebnisse und Packages des The Living Circle stehen nur den Stammgästen, dem Circle of People, in einem eigens hierfür geschaffenen Loyalitätsprogramm zur Verfügung.