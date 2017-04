Kooperationen: Leading Hotels bekommen Zuwachs

10.04.2017 Top hotel

Das Hotel Camiral bei Girona in Spanien wurde aktuell in die Riege der The Leading Hotels of the World aufgenommen.

Das Hotel Camiral liegt inmitten des 300 Hektar großen Grundstücks des PGA Catalunya Resort an der Schwelle zu Girona und Barcelona. Die 145 Hotelzimmer bieten einen freien Blick auf die zwei prämierten Championship-Golfplätze, die umliegende Landschaft, die Swimming Pools des Resorts sowie die hoteleigenen Gärten. Das Fünf-Sterne-Hotel ist der erste Schritt im Zuge eines Dreijahresplans des PGA Catalunya Resort. Insgesamt sieht die Planung ein Investitionsvolumen von 53 Millionen Euro vor. Die nächste Projektphase beinhaltet den Bau eines Weinbergs ab April 2017 sowie die Entstehung weiterer Sportanlagen und einem Freizeitclub mit See und Strand.

„Wir sind stolz darauf, als einziges Fünf-Sterne-Hotel in Girona bei The Leading Hotels of the World vertreten zu sein und zu diesem renommierten Kreis herausragender Luxushotels zu gehören. Wir freuen uns auf die gemeinsame Reise in dieser exklusiven Gruppe“, ergänzt David Plana, CEO im PGA Catalunya Resort.