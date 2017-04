Auszeichnung: Dietmar Müller-Elmau erhält Brillat-Savarin-Plakette

07.04.2017 Top hotel

Die 62. Brillat-Savarin-Plakette wird am heutigen Abend im Rahmen eines Festaktes an den Inhaber von Schloss Elmau, Dietmar Müller-Elmau, verliehen.

Vom Software-Entwickler zum Ausnahme-Hotelier – Dietmar Müller-Elmau blickt auf bewegte, aber durchaus erfolgreiche Jahre zurück. Nach dem Verkauf seiner Hotelsoftware-Marke Fidelio stieg er 1997 in das in Familienhand befindliche Schloss Elmau ein und vollzog in den Folgejahren einen Wandel, der bei nicht allen Elmau-Kennern mit Beifall begrüßt wurde. „Eine Tradition zu erhalten, heißt weitergehen, nicht stehenbleiben“, sagte Dietmar Müller-Elmau in einem Interview mit Top hotel.

Ein Großbrand im Jahr 2005 war Unglück und Chance zugleich. Zwei Drittel des Schlosses wurden bei dem Feuer zerstört. Im Zuge des Wiederaufbaus entstand das, was der charismatische Visionär nun als Luxury Spa & Cultural Hideaway bezeichnet. Vor zwei Jahren kam für 40 Millionen Euro das Schloss Elmau Retreat dazu.

Dass der 62-jährige Müller-Elmau die 62. Brillat-Savarin-Plakette erhält, sei nur Zufall, ist aus den Reihen der FBMA-Stiftung zu hören. Letztere ist der ideelle Träger dieses Preises, der nach dem bekannten Gastrosophen Anthèlme Brillat-Savarin zurückgeht. Die Auszeichnung wird heute Abend vor rund 130 Gästen auf Schloss Elmau Michael Bläser, Vorsitzender der FBMA-Stiftung, vornehmen. Als Laudator wird Hermann Bareiss erwartet. Durch den Abend führt die BR-Moderatorin Anouschka Horn.

Top hotel gratuliert dem Preisträger herzlich!