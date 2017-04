Übernahme: AccorHotels kauft „Very Chic“ und „Availpro“

Bildquelle: Das "Palais Namaskar" in Marokko gehört zum Portfolio von "Very Chic".

AccorHotels wird zum größten Software-Anbieter für unabhängige Hotels in Europa: Wie HTR berichtet, hat das französische Hotelunternehmen sowohl die digitale Plattform „Very Chic“ als auch den Software-Anbieter „Availpro“ gekauft.

Die Gruppe gibt den Kauf von „Very Chic“ bekannt, einer digitalen Plattform für den Privatverkauf von luxuriösen Hotelzimmern und Apartments, Kreuzfahrten, Kurzurlauben und Pauschalreisen. „Very Chic“ bietet über 4000 exklusive Privatverkäufe in rund 40 Ländern weltweit und sei europaweit eine der führenden Plattformen, heißt es in einer Mitteilung. Durch die Transaktion beabsichtige Accor Hotels, die Expertise der Gruppe im Privatverkauf weiter zu fördern und die internationale Entwicklung von Very Chic weiter voranzutreiben.

Im selben Zug gibt die weltweit führende Hotelgruppe den Kauf von „Availpro“ bekannt. Dieser ist mit über 6500 Kunden einer der führenden Software-Anbieter für Hoteliers in Europa. Mit dem Zusammenschluss der beiden Firmen werde Accor Hotels zum größten Software-Anbieter für unabhängige Hotels in Europa und zum drittgrössten Player weltweit in dieser Branche, heißt es in der Medienmitteilung.

Quelle: HTR