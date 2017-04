07.04.2017 Top hotel

Ein heiß diskutiertes Thema in der Hotelwelt sind laut Hospitality Sales & Marketing Association (HSMA) derzeit die Property Management Systeme (PMS). Daher möchte die Organisation von ihren Mitgliedern mittels einer Umfrage erfahren, inwiefern PMS in der Hotelbranche genutzt und welche Erfahrungen damit gemacht werden. Die Ergebnisse präsentiert die HSMA bei ihrem Festival am 21. und 22. Mai im Europa-Park Rust.

Für die HSMA scheint das Thema Property Management Systeme so aktuell, dass sie es (neben anderen Themen) auch auf ihrem diesjährigen Festival aufgreifen wird. Die Umfrage läuft bereits, die HSMA will dabei von den Teilnehmern unter anderem wissen, welche Systeme die Hoteliers nutzen, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben und ob sie Verbesserungswünsche haben. Die Teilnahme an der Umfrage nimmt nur knapp drei Minuten Zeit in Anspruch. „Mit eurem Input helft ihr uns sehr, ein Gefühl für die Lage zu bekommen und so gezielt in unserer Verandsarbeit auf das Thema eingehen zu können“, so die HSMA in ihrem Aufruf.

Hier geht es direkt zur Umfrage: www.surveymonkey.de