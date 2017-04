07.04.2017 Top hotel

Der nahe Osten liegt bei Reisenden im Trend: Die Zahl der touristischen Ankünfte in Saudi-Arabien stieg um fast 16 Prozent auf 18 Millionen. Auch wenn der Tourismus zum größten Teil aus religiösen Wallfahrten besteht, zeigten die vergangenen Jahre ein deutliches Wachstum im Freizeittourismus. Die Online-Datenbank Tophotelprojects hat derzeit 171 neue Hotelprojekte gelistet, die in Saudi-Arabien in der Pipeline sind.

Die meisten neuen Hotels entstehen in den Top-Städten Riyadh (48 Projekte), Jeddah (44 Projekte) und Makkah (25 Projekte). Insgesamt entstehen laut Tophotelprojects in den kommenden Jahren rund 58.990 neue Zimmer. Die meisten neuen Häuser fallen in die Vier-Sterne-Kategorie (82), es sind auch 62 Fünf-Sterne-Hotels geplant.

Die Zahl der Ankünfte in Saudi Arabien wird 2020 voraussichtlich die 20 Millionen Marke knacken. Laut der Konsumforschungsfirma Canadean wächst der religiöse Tourismus zusammen mit der steigenden Nachfrage an der Teilnahme der jährlichen Hajj Pilgerfahrt, dem wichtigsten religiösen Ereignis der muslimischen Welt. Der neueste Report der Firma zeigt, dass die Hajj eine große Chance für lokale und internationale Stakeholder ist. Vor allem Hotels und Anbieter von Gruppenreisen profitieren, da jeden September über zwei Millionen Pilger nach Saudi Arabien reisen um die heiligste Stätte des Islam in Mekka zu besuchen.