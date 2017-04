Hotelmarkt Deutschland: Novum wächst nochmals um acht Betriebe

06.04.2017 Top hotel

Mit den hinzugewonnenen Standorten Inzell und Osnabrück sowie weiteren Häusern in Bremen, Stuttgart und Hamburg ist die Hotelgruppe nun an 45 Standorten in Europa vertreten. Im Portfolio befinden sich jetzt 137 Hotels mit mehr als 15.000 Zimmern.

In Hamburg kommt erstmals mit dem Quality Hotel Ambassador Hamburg ein Haus der internationalen Choice Hotels ins Portfolio. "Die Expansion per Franchising gelingt abermals und wird auch künftig als starker Pfeiler den Ausbau unserer Hotelgruppe beschleunigen", verdeutlicht Etmenan. Das 4-Sterne Segment der Hotelgruppe erhält in der Heimatstadt mit dem Novum Select Hotel Hamburg Nord sowie mit dem Novum Select Hotel Mainz ebenso Zuwachs.

In Stuttgart verzeichnet die NOVUM Hotel Group mit dem Novum Hotel Strohgäu und Novum Hotel Rega direkt zwei Übernahmen. Ebenso gewann die Hotelgruppe durch das Novum Hotel Osnabrück im Westen der historischen Friedensstadt und das Novum Garden Hotel unweit des Bremer Hafens Betriebe mit innerstädtischen Lagen hinzu. In der oberbayerischen Kulturlandschaft kommt das Novum Hotel Bayerischer Hof Inzell, welches Jahr 2016 vom Vorbetreiber neu inszeniert worden ist, hinzu.

Weitere Übernahmen bestehender Privathotels und Neubauprojekte mit erfahrenen Immobilieninvestoren sollen anstehen. Auch im europäischen Ausland wächst die Hotelgruppe weiter, u. a. mit Neubauprojekten und Übernahmen in Österreich, Ungarn, Tschechien, Niederlande und Großbritannien.