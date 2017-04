InterContinental Hotels Group: Holiday Inn Berlin City East Side ist „Hotel of the year“

05.04.2017 Top hotel

Das Holiday Inn Berlin City East Side ist von der InterContinental Hotels Group PLC (IHG) als „Hotel of the year 2016“ ausgezeichnet worden. Dem Vier-Sterne-Hotel ist es damit gelungen, unter den mehr als 340 Holiday Inn Hotels in Europa mit seiner Gesamtleistung die Spitzenposition einzunehmen.

Mit dem Award würdigt IHG alljährlich Hotels, die innerhalb ihrer Markenfamilie eine außergewöhnliche Performance geschafft haben. Bewertet werden insgesamt elf verschiedene Kategorien wie Service, die Einhaltung von Standards und das Feedback der Gäste. Ebenso finden die Aspekte Revenue und Risk Management sowie die Ergebnisse des Mystery Checks Berücksichtigung. Das Holiday Inn Berlin City East Side mit über 200 Zimmern feierte im April 2014 im Stadtteil Friedrichshain Eröffnung und gehört zum Portfolio der Berliner tristar GmbH Hotelgruppe.

„Dass wir in diesem Jahr den Award erhalten haben, spiegelt die sehr gute Grundstimmung des gesamten Teams wider“, so Hoteldirektorin Kerstin Harms. Denn nur wenn eine Hotel-Mannschaft engagiert und gut zusammenspiele, könne es gelingen, die selbst gesteckten Ziele zu übertreffen. „Wir haben einen sehr hohen Anteil an Stammgästen, die gerne zu uns kommen, weil sie sich hier gut aufgehoben fühlen“, sagt Harms. Entsprechend positiv fallen daher die Bewertungen auf verschiedenen Bewertungsportalen aus – ein Aspekt, der erhebliches Gewicht für die Auszeichnung als „Hotel of the year“ hatte.