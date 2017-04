Stipendien: Mit der Cornell Hotel Society nach New York

05.04.2017 Top hotel

Experten und Führungskräfte aus dem Hotel- und Gastgewerbe haben die Chance, sich für Stipendien für Kurse an der Cornell School of Hotel Administration im US-Bundesstaat New York zu bewerben. Die Cornell Hotel Society (CHS) vergibt mehrere „Executive Education“-Stipendien für ihr General Managers Program und ihr Professional Development Program auf dem Campus in Ithaca. Bewerbungsschluss ist der 19. April.

Die Cornell Hotel Society (CHS) ist eine offizielle Organisation der Cornell University School of Hotel Administration und das etablierte Gastgewerbe-Netzwerk, das von den Alumni der Schule ins Leben gerufen worden ist. In diesem Jahr vergibt sie die Stipendien im Rahmen des „Deiv Salutskij EMEA Scholarship Fund“ für das Professional Development Program (PDP) und das General Managers Program (GMP) für die diesjährigen Kurse auf dem Campus der Cornell Universität.

Das PDP ist eine Reihe von dreitägigen Kursen, die dieses Jahr vom 26. Juni bis zum 8. Juli am Campus der Cornell Universität angeboten wird. Ebenfalls auf dem Campus findet das GM, eine zehntägige Lernerfahrung für Hotelgeschäftsführer und deren direkte Nachfolger, statt. Es werden drei einzelne PDP-Kurse – jeweils mit einem Nennwert von 2.695 US-Dollar – und ein Beitrag von 5.000 Euro, um am GMP teilnehmen zu können, verliehen.

Experten aus dem Hotel- und Gastgewerbe sind für eine Bewerbung qualifiziert. Im Idealfall sollten die Kandidaten daran interessiert sein, zukünftig aktiv in der CHS teilzunehmen, oder sie sind bereits in einer der elf CHS-Ortsgruppen aktiv.

Interessenten können sich bei ihren lokalen Chapter-Präsidenten melden, oder falls diese nicht bekannt sind, bei Jeffrey Scott, dem CHS Regional Vice President für Nord- und Westeuropa per E-mail bewerben unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Die Bewerbung sollte einen Lebenslauf, ein Motivations- und ein Empfehlungsschreiben beinhalten. Gegebenenfalls sollte das Empfehlungsschreiben außerdem das Engagement im entsprechenden CHS-Chapter oder das zukünftige Bestreben diesbezüglich referenzieren.

Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch, 19. April 2017. Die Kandidaten werden bis zum 1. Mai benachrichtigt.

Weitere Informationen auf: www.cornellhotelsociety.com