31.03.2017 Top hotel

Mit Engagement und Herzblut haben sich die Geschäftsleitung um Klaus Michael Schindlmeier und die Mitarbeiter über 25 Jahre dafür eingesetzt, dass das Best Western Plus Palatin Kongresshotel heute einen ausgezeichneten Ruf genießt – auch über die Metropolregion Rhein-Neckar hinaus.

Diese Leistung feierte das Palatin vor einer Woche mit fast 1.000 Gästen bei einem Konzert von „The Busters“. Der zweite Festabend mit über 300 Gästen stand ganz im Zeichen der Geschichte, aber auch der Zukunft des Palatin.

Der Mensch steht im Vordergrund – diese Philosophie legte Palatin-Direktor Klaus Michael Schindlmeier in seiner Ansprache dar. Auch in Zukunft werde die Hotellerie trotz Digitalisierung überwiegend analog sein und Menschen zusammenbringen. Dafür brauche es neben Investitionen in das Gebäude vor allem motivierte Mitarbeiter und ein familienfreundliches Umfeld. „Die Jugend ist unsere Zukunft“, betonte der Direktor.