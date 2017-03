Geschäftsergebnis 2016: Rekordjahr für B&B

Bildquelle: Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B Hotels GmbH in Deutschland

31.03.2017

Dank der übergreifenden Unternehmensstrategie erzielte die französische Gruppe B&B Hotels 2016 ein Rekordjahr. Insgesamt 36 neue Hotels wurden eröffnet, der Gesamtumsatz von 424 Millionen Euro ergibt ein Wachstum von 15 Prozent. In diesem Jahr will die Gruppe ihr 100. Hotel in Deutschland eröffnen und sich auch weltweit vergrößern.

Zum Jahreswechsel hatte die B&B Hotelgruppe insgesamt 392 Hotels in Betrieb – und erreichte damit 6,8 Millionen Übernachtungen. Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B Hotels GmbH in Deutschland, berichtet: „Mit 90 Hotels konnten wir in Deutschland 2016 einen Umsatz von fast 130 Millionen Euro erwirtschaften – das ist eine Steigerung von 20 Prozent im Vergleich zu 2015.“

„Seit mehreren Jahren verzeichnen wir mit der Gruppe B&B HOTELS ein kontinuierliches Wachstum – das ermöglicht es uns weiterhin, mit ehrgeizigen Zielen in allen Märkten aufzutreten“, erläutert Georges Sampeur, CEO der B&B Hotels Gruppe. „Die diesjährige Eröffnung des 100. Hotels in Deutschland bestätigt die dynamische Unternehmensentwicklung und den Erfolg unserer Strategie.“ Diese hat die französische Kette letztes Jahr bis zum Jahr 2020 festgelegt: Ziel ist es, ein internationales Angebot mit mehr als 600 Hotels beziehungsweise 50.000 Zimmern zu erreichen.

Das Wachstum soll zu einem Drittel in Frankreich, zu einem Drittel in Deutschland und zu einem Drittel im Rest der Welt umgesetzt werden. Durch das gute Geschäftsergebnis konnte die Gruppe jüngst eine Neuverhandlung ihrer Finanzschulden abschließen, was sich in signifikanten Einsparungen sowie der neuen Kreditlinien ausdrückt, die die weiteren Wachstumspläne unterstützen sollen.

Teil der Strategie ist auch der Wechsel des Hauptanteilseigners mit dem Einstieg von PAI Partners vor gut einem Jahr und die Intensivierung der im Februar beschlossenen Partnerschaft mit Foncière des Régions. Letztere beteiligt sich in einer Investition von 100 Millionen Euro für die Renovierung von 160 Hotels in Frankreich.

Weiterhin will B&B in Spanien aktiv werden, Grundlage dafür ist der Kauf von vier Holiday Inn Express Hotels sowie der Sidorme Kette mit 15 Hotels. Neue Märkte wie Belgien, Österreich, Brasilien und die Schweiz sollen bald folgen.