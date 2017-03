Booking.com wurde zudem aufgrund einer früheren TÜRSAB-Beschwerde zu einer Geldstrafe von rund 2,5 Millionen Türkischer Lira (etwa 636 000 Euro) für seine «dem fairen Wettbewerb widersprechenden» Aktivitäten in der Türkei verurteilt.

Das Hotelbuchungsportal reagierte am Donnerstag und liess in einer Stellungnahme verlauten, dass man mit der einstweiligen Anordnung nicht einverstanden sei und deshalb rechtliche Schritte gegen den gerichtlich angeordneten Stopp von Vermittlungen von Hotels und Unterkünften in der Türkei vornehmen werde. Allerdings werde Booking.com die lokalen Rechte und den Beschluss des Istanbuler Gerichts bis zum Ausgang des Verfahrens respektieren.

Weiter schreibt die Plattform, dass türkische Kunden den Service weiterhin nutzen können, wenn sie ins Ausland reisen. Und Booking.com werde auch weiterhin türkische Unterkünfte für internationale Reisende, die in die Türkei reisen, zur Verfügung stellen. «Es gibt keine Notwendigkeit, unsere Website für türkische Kunden komplett auszuschalten». In der Türkei konnten jedoch Inlandbuchungen über das Portal nicht mehr vorgenommen werden.

Booking.com bleibt zuversichtlich. «Wir haben grosses Vertrauen auf ein positives Ergebnis und hoffen, dass unsere türkischen Kunden in Kürze unseren Service für ihre Inlandsreisen genissen können», hält das Portal weiter fest.

