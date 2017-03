Branchen-Award: prizeotel siegt mit mobilem Check-in

30.03.2017 Top hotel

Gute Stimmung bei prizeotel: Torben Seifert, Head of Corporate-Sales bei prizeotel, nahm den Gold-Award von HSMAI in der Kategorie Customer Service am 29. März in Amsterdam in Empfang.

prizeotel überzeugte die Jury mit seiner App, die den Gästen unter anderem den Mobile Check-in ermöglicht. Honoriert wurde der daraus resultierende Service für den Gast und die herausragende Guest Experience. Als erste deutsche Hotelkette führte die Gruppe 2015 den Mobile Check-in ein und bietet seinen Gästen damit eine All-in-One Lösung.

Der prizeotel-Gast nutzt sein Smartphone als digitalen Zimmerschlüssel und kann mittels einfacher Bluetooth-Verbindung die Zimmertür öffnen oder den Fahrstuhl betätigen. Die dafür genutzten Systeme entsprechen den neusten Sicherheitsstandards. Informationen wie Kreditkartendaten oder die Aktivierung des Türschlosses werden als verschlüsselte Daten transferiert. Damit spricht prizeotel speziell die stetig wachsende Zielgruppe der Mobile User an und verschafft sich so ein Alleinstellungsmerkmal.

Weitere Infos: Hsmai-europe.com