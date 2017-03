Hotelmarkt Thailand: Steigenberger Bangkok eröffnet 2019 am Chao Phraya

30.03.2017 Top hotel

Dass man stärker auf internationalem Parkett agieren will, machte CEO Puneet Chhatwal im vergangenen Jahr durch den neuen Markennamen Deutsche Hospitality deutlich. Nach Projektankündigungen in Nordafrika und Middle East folgt jetzt der Markteintritt eines Steigenberger Hotels in Thailand und damit im erklärten Wachstumsmarkt Asien.

„Mit dem Steigenberger Hotel Riverside schaffen wir den Markteintritt in Thailand und sind mit unserer Hotelmarke in einer Stadt der Superlative präsent", freut sich Puneet Chhatwal über den seinen Newcomer in Bangkok.

Das Fünf-Sterne-Hotel am Chao Phraya wird über 259 Zimmer verfügen, darunter Deluxe-Zimmer, Suiten, Superior-Suiten, Honeymoon-Suiten und eine Präsidentensuite. Der Tagungs- und Bankett-Bereich hat eine Größe von insgesamt 900 Quadratmetern. Das gastronomische Konzept umfasst unter anderem ein Pool-Restaurant sowie eine Bar, ein Restaurant auf der Dachterrasse und eine VIP-Lounge. Der Spa- und Fitnessbereich erstreckt sich auf großzügigen 1.200 Quadratmetern und beinhaltet sowohl Innen- als auch Außenpools.

Das Hotel wird unter einem Management-Vertrag geführt, der Immobilieneigentümer und Vertragspartner ist die thailändische River Garden Co., Ltd.