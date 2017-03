Neues Meeting-Konzept: „Business Playground“ im Pullman Berlin Schweizerhof

30.03.2017 Top hotel

Nach der erfolgreichen Einführung des „Business Playground“ in den Hotels Pullman London St. Pancras, Pullman Paris Montparnasse und Pullman Tour Eiffel ist das neue Meeting-Konzept der Marke Pullman Hotels & Resorts mit dem Pullman Berlin Schweizerhof nun erstmalig auch in Deutschland vertreten. Zentrale Merkmale des Meeting- und Konferenzraumes: „Business Playground Welcomer“, „Poker Table“ und „Canopy Break Zone“.

Ziel des 2015 eingeführten Meeting-Konzepts „Business Playground“ ist es, die Konventionen der bisherigen Meeting- und Besprechungsräume bewusst aufzubrechen und so Raum für Kreativität zu schaffen. Herausgekommen ist ein ebenso ansprechender wie funktionaler Workspace, in dem Arbeit, Kreativität und Erholung Hand in Hand gehen.

Zentrales Element im dem in Zusammenarbeit mit Star-Designer Mathieu Lehanneur konzipierten Raumes ist der „Poker Table“, der eigentliche Arbeitstisch, mit seinen schalenförmigen „Tool Boxes“, die individuell mit Büromaterial oder anderen für das Meeting benötigte Utensilien gefüllt werden können. Die mit lokalen Objekten dekorierten sowie zum Teil vom Gast selbst bestückbaren „Curiosity Boxes“ an der Wand sollen dabei helfen, den Blick für neue Ideen zu öffnen. Für kreative Pausen wurde die „Canopy Break Zone“ entwickelt: Unter einem „Schirm“ aus grünem Laub und von leisem Vogelgezwitscher begleitet, können Meeting-Teilnehmer in diesem separaten Bereich eine Arbeitspause einlegen und den Kopf für neue Ideen freimachen. Teil der „Business Playground“-Erfahrung ist auch der „Business Playground Welcomer“: Er steht den Gästen für die gesamte Dauer des Meetings als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung.