Hotelmarkt Dresden: Das ibis Lilienstein schließt

29.03.2017 Top hotel

Das Hotel ibis Lilienstein im Herzen von Dresden hat geschlossen. Die beiden benachbarten Ibis-Häuser Bastei und Königstein öffnen dagegen künftig unter einem Namen.

Statt 918 stehen den Gästen bald nur noch 612 ibis-Zimmer in der Nähe des Dresdner Hauptbahnhofs bereit. „Das Haus Lilienstein ist geschlossen und steht uns nicht mehr als Hotelkomplex zur Verfügung“, heiße es laut »tag24« es in einer internen E-Mail. Das Hotelmanagement bestätigte die Schließung und das neue Nutzungskonzept der beiden anderen Häuser, das auf die Konkurrenz in der Stadt und die Wiedereinführung der Bettensteuer zurückzuführen sei.

Quelle: tag24