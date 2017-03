Budget-Hotelmarkt: Super 8 kommt nach Oberhausen

29.03.2017 Top hotel

Ein weiteres Super 8 by Wyndham kommt nach Deutschland: Der Neubau entsteht in Oberhausen. Erst im vergangenen Jahr kam die Marke mit zwei Hotels in München auf den deutschen Markt. Der Projektentwickler Benchmark hat für das neue Budget-Haus ein Grundstück gekauft, betrieben wird es von der GS Star Hotelbetriebs GmbH.

Auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Grundstück errichtet das Unternehmen ein Hotel der Marke Super 8 by Wyndham mit 156 Zimmern. Die Bauarbeiten sollen im Herbst beginnen, die Kosten belaufen sich dabei auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Das Objekt entsteht in unmittelbarer Nähe zum Einkaufszentrum „CentrO“ und zur Musical Theater Stage.

Für Benchmark ist das Super 8 Hotel in Oberhausen bereits das zweite der Marke, derzeit realisiert der Projektentwickler ein Haus in Dresden. Insgesamt zehn Super 8 Häuser will die GS Stadt bis 2020 in Deutschland eröffnen.