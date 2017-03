Ausbildung: BOLD Hotels starten duales Studium

29.03.2017 Top hotel

Die BOLD Hotels und International University of Applied Sciences IUBH bieten ab sofort gemeinsam dualen Bachelor-Studiengang “Tourismuswirtschaft” an. Mit einer kleinen Feier wurden die beiden ersten Studentinnen begrüßt. Ab dem 1. April 2017 stellen die beiden ihr Können in den BOLD Hotels unter Beweis.

In sieben Semestern lernen die angehenden Hoteliers im regelmäßigen Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen unter anderem die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Tourismuswirtschaft sowie Personal- und Unternehmensführung. In den BOLD Hotels München Giesing und München Zentrum stehen jeweils alle operativen Aufgabenbereiche auf dem Lehrplan: von der Infrastruktur des Hotels über die eigenständige Betreuung der Gäste bis hin zur geübten Handhabung der verwendeten IT-Systeme.

Zur offiziellen Vertragsunterzeichnung gab es einen Empfang für die beiden Studentinnen im BOLD Hotel München Zentrum. Besonders die beiden Hotelmanager Grit Pauling vom BOLD Hotel München Giesing und Daniel Hillemacher vom BOLD Hotel München Zentrum freuten sich, ihre Schützlinge bei dieser Gelegenheit willkommen zu heißen. „Sowohl Frau Pauling als auch ich kommen beide aus der Hotellerie- und Gastronomiebranche und wissen, wie wichtig es ist, nicht nur die Theorien zu beherrschen, sondern auch alle Abläufe direkt im Hotel“, so Hillemacher. Pauling fügt hinzu: „Aber das reine Pauken von Fakten oder Abläufen im Betrieb nützt nichts, wenn den Auszubildenden nicht die Freude am Beruf vorgelebt wird – und das ist bei uns in den BOLD Hotels das A und O: Teamwork und die gegenseitige Unterstützung liegen uns besonders am Herzen.“