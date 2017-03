Kooperationen: Vorstand Michael Albert verlässt Familotel

29.03.2017 Top hotel

Nach zwölf Jahren in der Kooperation und mehr als neun Jahren an der Spitze von Familotel verlässt der 35-jährige seinen Posten im Juni 2017. Als Grund wird eine berufliche Neuorientierung angeführt. Wer die Geschicke der Kooperation übernimmt wurde bereits geklärt.

Künftig wird ein erweiterter Vorstand, bestehend aus Sebastian Ott, der neu zu Familotel kommt und dem langjährigen Marketing-Direktor und Geschäftsführer der Familotel Consulting GmbH, André Schulz, die Kooperation führen. Geschäftsführender und vorsitzender Vorstand wird Sebastian Ott, der auf 26 Jahre Hotelerfahrung zurückblicken kann. Auf die neu geschaffene Position des Vorstands Marketing & Business Development wird André Schulz vom Aufsichtsrat berufen.

Zu seinem Abschied sagt Michael Albert: „Ich gehe schweren Herzens, denn Familotel ist eine großartige Kooperation, die mir persönlich viel ermöglicht hat“, so Michael Albert. „Gleichzeitig freue ich mich auf eine neue berufliche Perspektive. Familotel, den Mitgliedsbetrieben, dem Aufsichtsrat und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Amerang wünsche ich in jedem Fall weiterhin viel Erfolg und bedanke mich schon jetzt herzlich und in aller Form für die stets partnerschaftliche Zusammenarbeit und das enorme Vertrauen, das mir von allen Beteiligten entgegengebracht wurde.“

»Prägend für Familotel"

Während seiner Zeit bei Familotel hat Albert mit seinem Team signifikante Fortschritte erarbeitet: Gleich zu Beginn brachte er den wegweisenden Marken-Relaunch des Hotelverbunds auf den Weg und stellte damit wesentliche Weichen für die Zukunft der Marke. Optionale Marketingmaßnahmen für die Mitgliedsbetriebe wurden ausgebaut, der provisionsfreie Eigenvertrieb gestärkt, ein neues und transparentes Beitragsmodell eingeführt und mit den kooperationseigenen Online-Marketing-Paketen sowie dem ebenfalls zu Familotel gehörenden Beratungsunternehmen Familotel Consulting hat die Kooperation den Weg von einer Marketing-Kooperation hin zu einem integrierten Hoteldienstleister eingeschlagen.

„Michaels Arbeit war nachhaltig prägend und sehr erfolgreich für Familotel“, so Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Borchard. „Wir danken ihm aufrichtig und wünschen Michael und seiner Familie für die Zukunft von Herzen nur das Beste.“