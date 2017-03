Franchise-Partnerschaft: Weitere GCH-Hotels wechseln zu Mercure

29.03.2017 Top hotel

Für drei Midscale-Hotels mit insgesamt 420 Zimmern haben AccorHotels und die GCH Hotel Group einen Franchise-Vertrag geschlossen. Derzeit firmieren die Häuser noch unter Park Inn by Radisson – jetzt wechseln sie zur Marke Mercure.

Die Hotels befinden sich an den Standorten Düsseldorf Süd, Bielefeld Johannisberg und Mannheim am Friedensplatz (Foto). Bereits 2014 konnte die Marke Mercure sechs Hotels der Marke Park Inn by Radisson gewinnen – im sogenannten Conversion-Franchising. Dies beschreibt die Eingliederung von bereits am Markt etablierten Hotels in das Marken-Franchise-System von AccorHotels. Insgesamt betreibt die GCH Hotel Group als Franchisenehmer bereits 14 Häuser der AccorHotels-Marken ibis family und Mercure sowie das Swissôtel Düsseldorf Neuss – und damit insgesamt mehr als 1.600 Zimmer.

AccorHotels lege einen besonderen Augenmerk auf Franchise, erklärt Volkmar Pfaff, Senior Vice President Operations Midscale Brands und Franchise-Partner Relations. Etwa 20 Prozent der neuen Franchise-Hotels seien Neubauten, der überwiegende Teil werde durch Conversion-Franchising gewonnen. „Im konkreten Fall ist für uns besonders erfreulich, dass sich ein Franchise-Partner proaktiv weg von einer anderen Hotelmarke hin zu Mercure bewegt“, betont Pfaff.

Auch Bart Beerkens, Vice President Commercial der GCH Hotel Group, unter deren Dach die drei neuen Mercure Hotels zusammengeschlossen sind, sieht im Ausbau der Kooperation Vorteile: „Die Marke Mercure hat hohe Bekanntheits- und Sympathiewerte und überzeugt durch ein starkes Distributionssystem.“ Man sei von Mercure überzeugt, die Hotels sollen in gewohnter Management- und Service-Qualität weitergeführt werden.