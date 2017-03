Zehn Jahre Rauchverbot: Schließungen von Gaststätten blieben aus

28.03.2017 Top hotel

Vor genau zehn Jahren trat das umstrittene Nichtraucherschutzgesetz in Kraft. Es sollte vor allem auch zum Schutz der Angestellten in Hotellerie und Gastronomie dienen – Kritiker befürchteten jedoch die Schließung zahlreicher Gaststätten. Dass das nicht der Fall war und 14,1 Prozent der Deutschen durch das Rauchverbot sogar lieber ausgehen, zeigt eine Studie, die ARAG gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest durchgeführt hat.

Im Rahmen ihrer allgemeinen Markt- und Gesellschaftsforschung wollten ARAG und TNS Infratest von über 1.000 Deutschen wissen, ob sie sich über die frische Luft im Restaurant freuen oder sich durch das Verbot eingeschränkt fühlen. Ursprünglich sollte die Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes hauptsächlich dem Personal im Hotel- und Gaststättengewerbe gesündere Bedingungen an ihrem Arbeitsplatz bescheren. Zwar handhaben die Bundesländer das Rauchverbot unterschiedlich, doch zehn Jahre nach seiner Einführung sind 86,5 Prozent aller Befragten überzeugt, dass es einen Nutzen hat.

Nur 10,5 Prozent der Deutschen wollen sich mit dem Rauchverbot gar nicht anfreunden und sind der Ansicht, es nütze niemandem. Schon vor der Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes wurde das grundsätzliche Rauchverbot in Gaststätten lautstark diskutiert. Der deutsche Hotel- und Gaststättenverband befürchtete eine Pleitewelle in der Gastronomie-Branche – entgegen der damaligen Kritik sind die Schließungen aber ausgeblieben.

Raucher wie Nichtraucher haben sich laut der Umfrage an die frische Luft in den Gasträumen von Kneipen und Restaurants gewöhnt – 14,1 Prozent der befragten Erwachsenen sind durch das Verbot sogar häufiger in Gaststätten anzutreffen. 67,2 Prozent gaben an, genauso oft in Kneipen und Restaurants zu gehen wie vor dem Rauchverbot. Lediglich 5,1 Prozent, also gerade einmal jeder Zwanzigste, hat ohne Zigarette seltener Lust auf einen Kneipen- oder Restaurantbesuch. Vom Nutzen des Rauchverbots sind mit 45,6 Prozent nahezu die Hälfte aller Raucher überzeugt.

Obwohl das Nichtraucherschutzgesetz offensichtlich angekommen ist, wollen CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen es in seiner jetzigen Form kippen. Ob das gelingt, wird die Landtagswahl am 14. Mai 2017 zeigen.